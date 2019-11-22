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В московских аптеках лекарства теперь можно брать в кредит под 23% годовых
В Москве одна из аптечных сетей ввела новую услугу — кредитования для приобретения лекарств. Сообщение об этом от телеканала «Дождь» вызвало бурные эмоции в сети.
Так, одна из пользовательниц с горечью отметила, что кредиты теперь нужно выдавать и на покупку рыбы и мяса.
«Пришла в магазин, посмотрела цены и купила с горя кольцо… кальмара», — написала Татьяна Солотина.
«Вот оно, лицо стабильности и прорыва», — отреагировал Сергей С.
Напомним, в России регулярно фиксируются всплески цен, на которые местные жители реагируют жестокими драками в магазинах.
Кроме того, «ФАКТЫ» показали, как любители бесплатной еды атаковали Покровскую ярмарку в Тамбове.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!