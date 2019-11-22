Мир

В московских аптеках лекарства теперь можно брать в кредит под 23% годовых

В Москве одна из аптечных сетей ввела новую услугу — кредитования для приобретения лекарств. Сообщение об этом от телеканала «Дождь» вызвало бурные эмоции в сети.

Так, одна из пользовательниц с горечью отметила, что кредиты теперь нужно выдавать и на покупку рыбы и мяса.

«Пришла в магазин, посмотрела цены и купила с горя кольцо… кальмара», — написала Татьяна Солотина.

«Вот оно, лицо стабильности и прорыва», — отреагировал Сергей С.

Напомним, в России регулярно фиксируются всплески цен, на которые местные жители реагируют жестокими драками в магазинах.

Кроме того, «ФАКТЫ» показали, как любители бесплатной еды атаковали Покровскую ярмарку в Тамбове.

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