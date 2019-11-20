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Украина

Разведение сил на Донбассе: военные рассказали о тревожной ситуации на трех участках

19:24 20 ноября 2019 157
украинские военные и ОБСЕ
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как в Станице Луганской завершилось строительство моста, на участке разведения № 1 (Станица Луганская) началось пешеходное движение через восстановленный мост.

Как сообщили в штабе Операции Объединенных сил, на участке № 2 в районе Золотого-4 в Луганской области продолжается демонтаж заявленных фортификационных сооружений. Сегодня демонтирован 1 блиндаж. Кроме того, обнаружено и обезврежено 7 взрывоопасных предметов.

На участке разведения № 3, в районе Богдановка — Петровское Донецкой области, по графику завершен процесс очистки территорий от взрывоопасных предметов. За время работ пиротехники обследовали 30 гектаров территории и изъяли 158 взрывоопасных предметов.

С 12:00 21 ноября на этом участке начнутся мероприятия по демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.

Между тем, на участке разведения войск у Петровского боевики устроили несколько взрывов. Мониторы из СММ ОБСЕ 18 ноября зафиксировали около этого населенного пункта около десятка саперов, прибывших с оккупированной территории, и слышали больше 10 взрывов.

Как сообщали «ФАКТЫ», до встречи лидеров «нормандской четверки» дальнейшее разведение войск на Донбассе не планируется.

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