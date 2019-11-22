Украина

Появилось жуткое видео, как хмельницкий живодер проволок собаку за своей машиной по асфальту

На днях чиновник из Хмельницкого В.Г. Байдич тащил за своей машиной собаку на цепи. О подробностях инцидента член коллегии МВД Украины Антон Геращенко рассказал в Facebook.

Живодер, узнал, что собака Барсик укусил его мать, тогда он решил отомстить: привязал животное цепью к авто и потянул по асфальту. К счастью, навстречу ему ехал неравнодушный человек — Александр Зорин. Он заставил Байдича остановиться и вызвал полицию.

Нелюдь был временно задержан, и его преступление задокументировано правоохранителями. Сейчас эксперты устанавливают степень тяжести нанесенных Барсику травм, а Байдичу грозит до 8 лет лишения свободы.

«Хочу лично поблагодарить неравнодушного человека, который остановил негодяя, — Александра Зорина. Он в ближайшее время будет приглашен к председателю Национальной полиции Игорю Клименко для вручения награды (ценного подарка) за свое неравнодушие», — написал Антон Геращенко.

Ранее сообщалось, что по делу хмельницкого живодера выяснились неожиданные подробности.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter