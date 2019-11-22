24.07 / 24.29 26.54 / 26.90
Киев: -8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Появилось жуткое видео, как хмельницкий живодер проволок собаку за своей машиной по асфальту

12:45 22 ноября 2019 94
Травмированная собака
Инф. «ФАКТОВ»

На днях чиновник из Хмельницкого В.Г. Байдич тащил за своей машиной собаку на цепи. О подробностях инцидента член коллегии МВД Украины Антон Геращенко рассказал в Facebook.

Живодер, узнал, что собака Барсик укусил его мать, тогда он решил отомстить: привязал животное цепью к авто и потянул по асфальту. К счастью, навстречу ему ехал неравнодушный человек — Александр Зорин. Он заставил Байдича остановиться и вызвал полицию.

Нелюдь был временно задержан, и его преступление задокументировано правоохранителями. Сейчас эксперты устанавливают степень тяжести нанесенных Барсику травм, а Байдичу грозит до 8 лет лишения свободы.

«Хочу лично поблагодарить неравнодушного человека, который остановил негодяя, — Александра Зорина. Он в ближайшее время будет приглашен к председателю Национальной полиции Игорю Клименко для вручения награды (ценного подарка) за свое неравнодушие», — написал Антон Геращенко.

Ранее сообщалось, что по делу хмельницкого живодера выяснились неожиданные подробности.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

День сына

День сыновей 2019: красивые открытки и поздравления

в Торезе взорвали табачного короля

В сети сообщили об убийстве табачного короля под Донецком (фото, видео)

Песня, а не пенсия

Добавят до 40% от минималки: стало известно, кому в Украине должны каждый месяц пересчитывать пенсии

мост

Что творит проклятая хунта: фото моста в Станице Луганской вызвали бурное обсуждение в сети

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер