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Украина

Зеленский назначил Габинета главой Хмельницкой ОГА: что о нем известно

14:40 22 ноября 2019 26
Дмитрий Габинет
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский назначил Дмитрия Габинета председателем Хмельницкой о бластной государственной администрации. Ранее сообщалось, что во главе Харьковской области стал молодой Алексей Кучер. Указ о назначении Габинета опубликовало официальное интернет-представительство президента Украины.

Другим указом Владимир Зеленский освободил Владимира Кальниченко от возложенного на него временного исполнения обязанностей председателя Хмельницкой облгосадминистрации.

Как сообщает Цензор. НЕТ, в 2013 году Дмитрий Габинет получил степень кандидата юридических наук. С 2014 года он возглавляет общественную организацию «Форпост Народовластие», а с 2017 года является председателем Хмельницкого информационно-консультационного центра UMCS.

Ранее сообщалось, что в Чернигове представили нового главу области — Андрея Прокопенко. В 2012—2013 годах он занимал должность советника вице-президента нефтяной компании ТНК-ВР (Би-Пи).

Фото: Преступности. НЕТ

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