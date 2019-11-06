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Украина

Зеленский представил нового главу Харьковской ОГА: подробности биографии Алексея Кучера

14:36 6 ноября 2019 374
Алексей Кучер
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом приехал в Харьков. Здесь он представил нового главу области. Об этом сообщает сайт 057.ua.

Вначале Зеленский посетил Харьковский авиационный завод, затем приехал в областную государственную администрацию. Президент обсудил с собравшимися проблемы предприятий «Укроборонпрома», которые расположены в Харькове.

Затем Зеленский представил нового председателя Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера, который подал декларацию о доходах за 2018 год.

Алексею Кучеру — 34 года. Он уроженец Херсонской области, окончил Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды и Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Полученная специальность — «Правоведение». Работал в суде и прокуратуре, был адвокатом, который специализируется на уголовных делах. Избран народным депутатом по 179-му мажоритарному округу.

Ранее сообщалось, что главой Черкасской области назначили бывшего СБУшника.

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