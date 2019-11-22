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"Укрзалізниця" увеличила количество дополнительных поездов на праздники: куда можно уехать

14:46 22 ноября 2019 21
«Укрзалізниця» увеличила количество дополнительных поездов на праздники: куда можно уехать
Инф. «ФАКТОВ»

«Укрзалізниця» назначила уже семь дополнительных поездов на новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В дополнении к Львову, Ковелю, Одессе, Харькову и Покровску появилась возможность добраться в Жмеринку и в Ужгород.

Поезд № 216/215 сообщением Жмеринка — Киев будет курсировать 23 декабря: отправление из Жмеринки — в 14:20, прибытие в Киев — в 19:28.

Также на 29 декабря и 1 января назначен дополнительный поезд № 202/201 сообщением Львов — Ужгород.

Он будет отправляться из Львова в 06:43, прибывая в Ужгород в 12:10. В обратном направлении поезд будет выходить в 14:05, прибывая во Львов в 19:55.

Кроме того, в праздничные дни пяти поездам продлены маршруты — поезд № 72 Запорожье — Киев в период с 22 декабря до 4 января будет следовать до Чопа; поезд № 76/75 Кривой Рог — Киев — до Ужгорода (с 27 декабря по 4 января); поезд № 179/192 Днепр — Киев — до Львова (с 25 декабря по 4 января); поезд № 180/291 Львов — Киев — до Днепра (с 26 декабря по 4 января); № 179/180 Сумы — Киев — до Винницы (будет курсировать 20, 27, 30, 31 декабря и 2 января).

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, как будет выглядеть главная елка страны-2020.

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