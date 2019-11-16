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«Укрзалізниця» запустила дополнительные поезда на новогодние праздники: названы направления
На новогодние праздники «Укрзалізниця» запустила шесть дополнительных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Так, первые рейсы начнут курсировать с 21 декабря. Поезда будут ходить в таких направлениях: Киев — Львов, Киев — Ковель, Покровск — Харьков, Львов — Одесса, Львов — Ужгород и Кривой Рог — Ужгород.
Билеты на эти поезда уже поступили в продажу.
• Поезд № 181/182 Киев — Львов курсировать 22, 23, 26, 27 декабря, отправление из Киева в 00:55 и прибытие во Львов в 10:36. Обратно — 21, 22, 25, 26 декабря, отправление из Львова в 12:18 и прибытие в Киев в 00:02. Стоимость билетов начинается от 284 гривен.
• Поезд № 197/198 Киев — Ковель курсировать 28 декабря, отправление из Киева в 6:19 и прибытие в Ковеля в 14:48. Обратно отправление из Ковеля в 11:27 и прибытие в Киев в 20:45. Стоимость билетов начинается от 186 гривен.
• Поезд № 205/206 Покровск — Харьков будет курсировать 22, 27, 28 и 29 декабря. Отправление из Покровская в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. Отправление из Харькова в 16:44 и прибытие в Покровская в 22:07. Стоимость билетов начинается от 200 гривен.
• Поезд № 167/168 Львов — Одесса будет курсировать 22, 27 декабря. Отправление из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:23. Отправление из Одессы в 10:18 и прибытие во Львов в 21:05. Стоимость билетов начинается от 852 гривен.
• Поезд № 201/202 Львов — Ужгород назначен на 29 декабря, отправление из Львова в 6:43 и прибытие в Ужгород в 12:10. Отправление из Ужгорода в 14:05 и прибытие во Львов в 19:55. Стоимость билетов начинается от 155 гривен.
• Поезд № 76/75 Кривой Рог — Киев — Ужгород будет курсировать 27, 28, 29 декабря, обратно из Ужгорода — 29 декабря. Отправление из Кривого Рога в 20:59 и прибытие в Ужгород в 21:58, отправление из Ужгорода в 06:25 и прибытие в Кривой Рог в 6:23. Стоимость билетов начинается от 371 гривны.
Билеты можно купить в кассах железнодорожных вокзалов. Также вы можете приобрести их онлайн на сайте.
Как писали «ФАКТЫ», ранее «Укрзалізниця» открыла залы ожидания для участников операции Объединенных сил в Киеве, Львове и Одессе.
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