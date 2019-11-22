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Украина

В Украине разрешили фотографироваться на паспорт в головных уборах, но не всем

15:23 22 ноября 2019 135
Паспорт Украины
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине утверждены новые правила, касающиеся требований к фотографиям на общегражданский или заграничный паспорт, а также для видов на временное или постоянное место жительства. Ранее соответствующее постановление принял Кабмин.

Как сообщают в Государственной миграционной службе, новые стандарты учитывают интересы и религиозные традиции представителей разных вероисповеданий, которые являются гражданами Украины, иностранцами или лицами без гражданства.

Так, фотографирование на документ в головном уборе допускается, если украинец или иностранный гражданин носит его в повседневной жизни по религиозным убеждениям.

Помимо головных уборов, на человеке могут быть «искусственные предметы и материалы», если на то есть медицинские показания, что подтверждено заключением медучреждения.

«В то же время, головные уборы не должны изменять формы отдельных частей лица (лба, скул, щек, подбородка, глаз), закрывать лицо и подбородок, проходить по контуру линии роста волос, закрывать уши и шею», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 1 июля 2019 года увеличилась стоимость оформления документов с электронным носителем, в частности, биометрического загранпаспорта и паспорта гражданина Украины в виде ID-карты, а также цены на оформление документов для иностранцев и лиц без гражданства в Украине.

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