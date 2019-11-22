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Дочь Волочковой стала копией звездной мамы (фото)
Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова, которая недавно напугала поклонников худобой, похвасталась подросшей дочкой Ариадной.
14-летняя девушка пришла с подругой на выступление матери и восхитила всех своим внешним видом и воспитанностью.
Ариадна вежливо общалась с журналистами и восхищенно говорила о матери. «Просто восхитительно. И всем этим акробатическим трюкам мама научилась за относительно небольшой срок. Меня это впечатляет», — похвалила она мать.
А поклонники Волочковой заявили, что Ариадна — копия своей звездной матери. Правда, похожа девушка на Анастасию в молодости, когда ее внешность называли «ангельской».
Сейчас же Волочкову критикуют за образ жизни, эпатажность, злоупотребление алкоголем, откровенные наряды и даже за то, как она похудела. Так, на фото балерины многие обратили внимание не на ее дочь, а на слишком худые коленки.
Напомним, что недавно Ариадна затмила на красной дорожке свою мачеху.
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