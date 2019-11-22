- 17:18 Одесский аэропорт продлил отмену рейсов
- 17:07 У берегов Малайзии задержали судно с украинскими моряками
- 17:02 Импорт электроэнергии ухудшает надежность энергосистемы – "Укрэнерго"
- 16:50 Мать три года искала сына: все это время его труп лежал на полу у него в квартире
- 16:47 Было разрушено 20 процентов мозга: стало известно о спасении раненого на Донбассе бойца
- 16:34 Дело "VAB Банка": Бахматюка объявили в розыск
- 16:26 В Киеве фейковые компании Tesla собрали миллионы «инвестиций»
- 16:19 Вирус Коксаки: украинцам напомнили, как бороться с недугом
- 16:18 Зажги свечу: в Киеве ко Дню памяти жертв голодоморов пройдут поминальные мероприятия
- 16:15 Шторм в Кирилловке: затоплено порядка 40 баз отдыха
- 15:56 Кредит онлайн: правила безопасности, которыми нельзя пренебрегать
- 15:51 Скандал в Мининфраструктуры: министр Криклий сделал громкое заявление о Клитиной
В Киеве фейковые компании Tesla собрали миллионы «инвестиций»
В Киеве завершено расследование деятельности фейковых представительств компании «Tesla Motors Inc». Это еще один новый способ мошенничества из придуманных в столице. О расследовании сообщает Прокуратура Киева.
Правоохранители выяснили, что два человека в 2017—2019 год образовали в Украине ряд компаний, которые были лже-представительствами американского бренда «Tesla Motors Inc», использовав при этом похожие названия. Также они организовали «продажу» через свой интернет-ресурс ценных бумаг корпорации Tesla и автомобилей этой марки. Все средства, которые проступали от потенциальных инвесторов, злоумышленники присваивали.
Благодаря мошеннической схеме аферистам удалось обмануть 25 человек на более чем 12 млн гривен.
Ранее сообщалось, что ловкий аферист «продавал» здания, которые находятся на Крещатике.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Добавят до 40% от минималки: стало известно, кому в Украине должны каждый месяц пересчитывать пенсии
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!