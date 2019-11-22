В Киеве фейковые компании Tesla собрали миллионы «инвестиций»

Происшествия

В Киеве завершено расследование деятельности фейковых представительств компании «Tesla Motors Inc». Это еще один новый способ мошенничества из придуманных в столице. О расследовании сообщает Прокуратура Киева.

Правоохранители выяснили, что два человека в 2017—2019 год образовали в Украине ряд компаний, которые были лже-представительствами американского бренда «Tesla Motors Inc», использовав при этом похожие названия. Также они организовали «продажу» через свой интернет-ресурс ценных бумаг корпорации Tesla и автомобилей этой марки. Все средства, которые проступали от потенциальных инвесторов, злоумышленники присваивали.

Благодаря мошеннической схеме аферистам удалось обмануть 25 человек на более чем 12 млн гривен.

Ранее сообщалось, что ловкий аферист «продавал» здания, которые находятся на Крещатике.

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