«Продавал» здания на Крещатике: на афериста «забыли» надеть электронный браслет, и он сбежал

Происшествия

Громкое дело

В Киеве дерзкий мошенник, провернувший аферу с недвижимостью на миллионы гривен, оказался на свободе. Речь идет о человеке, которого во время его задержания еще в 2013 году СМИ окрестили «продавцом Крещатика». Он действительно распродавал помещения на главной улице столицы. Умалчивая только об одном нюансе — что на самом деле ни одно из этих помещений никогда ему не принадлежало. Он умудрялся продавать эту недвижимость по поддельным документам. И делал это так, что ни у нотариуса, ни у покупателя не возникало и тени сомнения. Жертвой ушлого мошенника стал весьма состоятельный депутат харьковского горсовета. Именно ему Сергей Авдаков (так зовут афериста) продал сразу три помещения на Крещатике. А во время продажи четвертого Авдакова и троих его подельников задержали. С тех пор прошло почти шесть лет. Казалось бы, за это время мошенники давно должны были получить приговор и отбывать наказание. Но не в этом случае. В декабре 2014 года Сергей Авдаков сбежал из-под стражи и два года находился в бегах. Когда его наконец-то задержали, судебное следствие по разным причинам стало затягиваться. И так продолжалось до тех пор, пока Авдаков… вновь не оказался на свободе. На этот раз он вышел из-под стражи благодаря решению судьи Деснянского райсуда Киева, отпустившего его под домашний арест. Согласно решению суда, Авдаков должен был носить электронный браслет. Но устройство по неизвестным причинам на него не надели — и уже на следующее заседание суда Авдаков не явился. А после того как главный подозреваемый не появился еще на трех заседаниях, его объявили в розыск. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о хитрой схеме одесских жуликов, которые обманули доверчивых граждан на миллионы гривен, продавая через интернет несуществующий товар.

«Показывая магазин и служебные комнаты, куда могут заходить лишь сотрудники, он вел себя как хозяин»

Сейчас Сергея Авдакова разыскивают. Не исключено, что его уже нет в стране. Для того чтобы понимать, почему Сергея Авдакова СМИ называют мошенником экстра-класса, напомним, как именно ему удалось провернуть аферу с бутиками на Крещатике.

Потерпевший — депутат харьковского горсовета — узнал об Авдакове через знакомых. Как он сам потом рассказывал, Авдаков производил впечатление человека богатого и влиятельного. Дорогой автомобиль, постоянные деловые встречи, звонки… О себе говорил, что он отставной военный, сейчас «работает с недвижимостью и имеет дело с влиятельными людьми». Однажды Авдаков рассказал депутату, что у него есть хороший знакомый, который хочет продать свое помещение на Крещатике. Авдаков также сообщил, что это помещение сдается в аренду магазину одежды и обеспечивает ее владельцу стабильную прибыль. «Сейчас хозяин переезжает за границу и хочет продать помещение. Попросил меня найти подходящих покупателей. Можете расценивать это как предложение», — сказал Авдаков.

Сергей Авдаков объявлен в розыск

Депутат, который давно хотел купить недвижимость в столице, посчитал это предложение выгодным. Мало того, что купив помещение, он смог бы получать большую прибыль с аренды, так еще и приобрел бы недвижимость дешевле рыночной стоимости. В то время такой магазин стоил около 22 миллионов гривен, а собственник просил за него лишь двадцать.

«С собственником помещения мы не виделись, но это и не нужно было — Авдаков был в курсе всего, что касалось помещения и его купли-продажи, — рассказывал позже правоохранительным органам депутат. — Вскоре я познакомился с помощником Авдакова. Авдаков сказал, что его помощник — чуть ли не олигарх, его давний друг и правая рука. Тот действительно часто отвечал вместо Авдакова на звонки, ездил вместо него на деловые встречи. И активно посвящал меня в детали, показывал документы. Потом Авдаков с помощником предложили мне съездить в магазин, чтобы „увидеть все собственными глазами“. Мы поехали. Причем посмотрели не только магазин, но и служебные комнаты, в которые могут заходить лишь сотрудники. Авдакова никто не останавливал — он уверенно водил меня по магазину и рассказывал: „Здесь у нас бухгалтерия — видите, люди работают. Кстати, в комнате есть вытяжка и кондиционер…“ Одним словом, вел себя как настоящий хозяин. Ни охранников, ни сотрудников магазина это абсолютно не удивляло. Они вообще никак не реагировали».

С владельцем помещения депутат познакомился уже в кабинете у нотариуса, где заключали договор купли-продажи. Собственник и Авдаков, который присутствовал при сделке, предоставили нотариусу все необходимые документы на недвижимость, заверенные мокрыми печатями. Депутат заплатил 20 миллионов гривен. Первая сделка состоялась.

«В подлинные бланки паспортов они вклеивали фотографии подставных лиц»

Еще перед подписанием договора Авдаков, по словам потерпевшего, поднял вопрос аренды. Ведь в помещении, которое собирался приобрести депутат, находился элитный магазин женской одежды. Авдаков попросил депутата не искать новых арендаторов. Более того, несколько месяцев сам приносил депутату арендную плату. И тот был уверен, что стал полноправным владельцем помещения.

Вскоре он решил с помощью Авдакова приобрести еще два помещения — тоже на Крещатике, примерно за такую же стоимость. В результате за год депутат «обзавелся» тремя магазинами в самом сердце столицы. Каждый купил за 20 миллионов гривен, и за каждый магазин Авдаков регулярно приносил ему арендную плату. Депутат тем временем решился на еще одну крупную покупку — помещение на Крещатике, в котором раньше была «Гранд Галерея». Это помещение стоило столько, сколько он заплатил за три предыдущих, — 60 миллионов гривен.

Это помещение на столичном Крещатике, где в 2013 году находилась «Гранд Галерея», пострадавший депутат хотел купить за 60 миллионов гривен

— Тем временем с арендной платой за одно из помещений возникли трудности, — рассказывал «ФАКТАМ» в 2013 году тогдашний заместитель начальника Управления по борьбе с организованной преступностью в Киеве Александр Горбачев. — Деньги начали задерживать. В результате депутат решил лично наведаться в магазин. Зайдя на правах хозяина в бухгалтерию, он столкнулся с представителем… владельца этого помещения. «Как вы можете быть представителем хозяина, если хозяин я?» — удивился депутат. Женщина удивилась не меньше: «Этого не может быть. Кто вы вообще такой?»

Рассказывая о хозяине, женщина назвала фамилию человека, который вроде как продал депутату помещение. Депутат пытался доказать, что несколько месяцев назад он заключил с этим человеком сделку купли-продажи. Даже показал соответствующие документы. Но у настоящего владельца магазина тоже были документы, судя по которым никакой продажи не было. Ситуация начала проясняться, когда депутат увидел хозяина помещения. С человеком, который приходил на оформление сделки, тот не имел ничего общего. Поняв, что это афера, депутат обратился в правоохранительные органы.

Как объяснили «ФАКТАМ» в правоохранительных органах, на самом деле за аферами стояла целая преступная группировка. Кроме самого Авдакова, который подбирал помещения на «продажу», в процессе были задействованы его помощник, юрист (отвечавший за подделку документов) и человек, раньше работавший в правоохранительных органах. Последний играл роль владельца помещений, которые арендовала «Гранд Галерея». Его пострадавший депутат увидел уже на последней сделке.

«Во время этой сделки был разыгран целый спектакль, — рассказывали „ФАКТАМ“ в правоохранительных органах. — На сделку, как всегда, пришли Авдаков с помощником. Сказали, что владелец помещения сейчас приедет, но он, дескать, сильно болен, поэтому уделить много времени не сможет. Тут привезли „владельца“. Он был одет в дорогой костюм, приехал на новенькой иномарке. Сам при этом был в медицинской маске и сильно кашлял. „Мне очень плохо, — сказал слабым голосом. — Можно я дам Авдакову генеральную доверенность? Пускай все сделает за меня“. Демонстративно кашляя и задыхаясь, он протянул нотариусу липовый паспорт. И, выдав Авдакову доверенность, ушел. Мошенники разыграли весь этот спектакль, чтобы депутат не смог задавать „собственнику“ лишние вопросы и тот не попался на мелочах».

«Я вполне допускаю, что Авдакова уже нет в Украине»

По словам адвоката пострадавшего депутата Евгении Красули, нотариусы, у которых оформлялись сделки, догадаться о подвохе не могли.

— Дело в том, что аферисты использовали оригинальные бланки паспортов и других документов, — объяснила «ФАКТАМ» Евгения Красуля. — В подлинные бланки паспортов они вклеивали фотографии подставных лиц, которые приходили на сделку и от имени настоящих владельцев продавали недвижимость. Где и с чьей помощью им удавалось получить оригинальные бланки, следствие так и не установило. Но у нотариуса, которой предъявляли такие документы, не возникло никаких сомнений. Кстати, все сделки оформляли разные нотариусы.

Во время последней сделки по продаже помещения «Гранд Галереи», Авдакова с его подельниками задержали. Это произошло в октябре 2013 года. Но уже в декабре 2014-го появилась информация о побеге Авдакова из-под стражи. Как ему это удалось?

— После того как Авдакова первый раз задержали, он находился под стражей, — говорит Евгения Красуля. — Он утверждал, что болен и всеми правдами и неправдами собирал справки о своих многочисленных недугах. Количество этих справок росло в геометрической прогрессии, и в результате в декабре 2014 года он попал в госпиталь при СИЗО, где его должны были обследовать. Из госпиталя Авдаков сбежал и до октября 2016 года находился в бегах. Уже после повторного задержания он оправдывался, что якобы не планировал умышленный побег. Рассказывал, что находясь в госпитале, пошел в туалет, «а потом вышел из туалета и просто ушел». Якобы его никто не останавливал и он беспрепятственно покинул госпиталь. По факту халатности конвоиров, которые должны были его охранять, тогда открыли уголовное производство.

В октябре 2016 года Авдакова все же задержали. Насколько мне известно, он был не в Украине, но оперативникам удалось выманить его в Киев, предложив поучаствовать в новой мошеннической схеме. Авдаков приехал и таким образом снова оказался под стражей. Кроме уголовного производства, открытого по факту подделки документов и мошенничества в особо крупных размерах, появилось еще одно производство — по факту побега из СИЗО. В рамках первого производства ему определили меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере нанесенного потерпевшему ущерба. А это триста миллионов гривен (речь идет о материальном и моральном ущербе. — Авт.).

Вносить такую сумму Авдаков не стал и остался под стражей. Однако судебное следствие по делу особо не продвинулось.

— Изначально дело слушалось в Печерском райсуде Киева, — продолжает Евгения Красуля. — Но потом у одного судьи закончились полномочия, и дело передали другому. Позже произошло то же самое — и дело начали слушать заново уже третий раз. В общей сложности его заново рассматривали пять раз! В результате в Печерском райсуде просто не осталось судей, которые могли бы слушать это дело, и его передали в Деснянский районный суд. С тех пор его слушает судья Роман Винтоняк. Рассмотрение дела по сути началось в октябре 2018 года.

Адвокат Авдакова на каждом заседании заявлял ходатайство об изменении его подзащитному меры пресечения. Аргументировал это тем, что Авдаков болен и не может дальше находиться в СИЗО. Как и перед первым побегом в 2014 году, Авдаков предоставлял множество справок с диагнозами. Мы настаивали, чтобы ему провели независимое медицинское обследование. Но он не соглашался и приносил справки только от своих врачей, которые посещали его в СИЗО. 15 мая 2019 года на очередном судебном заседании адвокат Авдакова попросил отпустить его подзащитного под домашний арест. И судья Винтоняк неожиданно это решение удовлетворил. Человека, обвиняемого в крупнейших финансовых махинациях, который уже сбегал из-под стражи и два года находился в розыске, отпустили! Более того, всем известно, что Авдаков еще до этого дела был судим за мошенничество в особо крупных размерах (в 2010 году он за это получил условный срок и тут же взялся за старое). Суд обязал Авдакова носить электронный браслет, который на него по неизвестным причинам никто не надел.

— Он сразу сбежал?

— Нет. На следующее судебное заседание он пришел. Но попросил перенести суд на другую дату. А второй раз уже не явился. С тех пор было еще три заседания, и Авдаков ни разу не появился. Очевидно, что он сбежал. Его адвокат сначала что-то говорил о болезни подзащитного, потом оправдывался, что не может ему дозвониться. А сейчас и сам признает, что не знает, где находится Авдаков. Он исчез. Я вполне допускаю, что его уже нет в Украине.

К слову, в квартире, где Авдаков должен был отбывать домашний арест, соседи его вообще не видели. Консьержка рассказала журналистам, что в доме он даже не появлялся.

Одиозного афериста вновь объявили в розыск.

— Прокурор заявил ходатайство о его розыске с целью привода и взятия под стражу, — рассказывает Евгения Красуля. — Судья ходатайство удовлетворил. Розыск и задержание Авдакова поручили уголовному розыску Киева.

Судья Роман Винтоняк на вопрос журналистов о том, чем он руководствовался, отпуская мошенника из-под стражи, коротко сказал, что своих решений не комментирует.

Кстати, о судье Винтоняке СМИ активно писали в 2015 году, когда он точно так же неожиданно для всех отпустил из-под стражи грузинского криминального авторитета. Выдачи «вора в законе» тогда требовала итальянская прокуратура, которая обвиняла его в организации преступной группировки, похищении людей, отмывании денег и подделке документов в Италии. Более того, криминальный авторитет находился в международном розыске Интерпола. В комментарии журналисту Дмитрию Гнапу судья сказал, что «не видит достаточно доказательств, что он является членом каких-то группировок».

В прокуратуре Киева тоже выразили недоумение по поводу решения судьи отпустить Сергея Авдакова из-под стражи.

— 19 мая 2019 года закончился срок содержания обвиняемого под стражей, — рассказал «ФАКТАМ» прокурор прокуратуры Киева Вадим Темиров. — Я заявил ходатайство о продлении ареста. Адвокат обвиняемого возражал. Он настаивал на том, что его подзащитный болен, и в качестве доказательств предоставлял многочисленные медицинские справки с диагнозами. Я поставил эти диагнозы под сомнение. Ведь за все то время, пока обвиняемый находился под стражей, он ни разу не обратился с ходатайством о том, чтобы его осмотрели врачи. Он только приносил справки, а все мы знаем, что справки сейчас можно взять где угодно. Поскольку обследование обвиняемый так и не прошел, а плохо ему, как правило, становилось именно перед продлением меры пресечения (накануне судебных заседаний у него вдруг поднималось давление, ему вызывали «скорую» и т. д. ), я имел все основания сомневаться в достоверности его диагноза. Тем не менее суд принял решение отпустить его под домашний арест. И это при том, что в 2014 году этот человек уже сбегал из-под стражи.

Контроль за исполнением решения о домашнем аресте суд возложил на прокурора. Но это, по словам Вадима Темирова, противоречит действующему законодательству.

— На этапе досудебного расследования за подозреваемого ответственны следователь и процессуальный прокурор. Но во время судебного рассмотрения все иначе, — продолжает Вадим Темиров. — Контроль за обвиняемым на этапе судебного рассмотрения не может быть возложен на прокурора, это противоречит действующему Уголовному процессуальному кодексу. Прокурор не должен и не имеет права лично проверять, не нарушает ли человек меру пресечения. Только в том случае, если, к примеру, сотрудники полиции зафиксировали, что человек нарушил домашний арест и сообщили об этом суду, прокурор может заявить соответствующие ходатайства. Здесь же получилось, что суд возложил на прокурора функции, которые я не имею права выполнять.

По словам Вадима Темирова, Сергея Авдакова объявили в розыск после того, как он не появился на нескольких судебных заседаниях.

— Материалы о том, что Авдаков нарушает домашний арест (сотрудники полиции в июне трижды приходили к нему домой, но не обнаружили его там), были в суде еще перед прошлым заседанием, — говорит Вадим Темиров. — Суд еще тогда должен был вынести этот вопрос на обсуждение, но почему-то не сделал этого. В результате я заявил ходатайство о разрешении на задержание Авдакова с целью привода. Сейчас Сергей Авдаков объявлен в розыск. Если до следующего заседания, которое назначено на 27 сентября, его не задержат, материалы в отношении него планируем выделить в отдельное производство.

Тем временем в Киеве разоблачили аферистов, пытавшихся завладеть недвижимостью в центре столицы. Читайте об этом в публикации «ФАКТОВ» «Разыгрывали целый спектакль: в Киеве судья, адвокаты и нотариус „отжимали“ чужие квартиры».



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