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Было разрушено 20 процентов мозга: стало известно о спасении раненого на Донбассе бойца
В Днепровской больнице им. Мечникова спасают жизнь очередного украинского бойца. 22-летнему воину Елизару, получившему проникающее черепно-мозговое ранение в поселке Зайцево на Донбассе, сделали уникальную операцию, буквально вырвав его из лап смерти. Об этом в Facebook сообщил главный врач Сергей Рыженко.
У украинского воина было разрушено 20 процентов мозга. Нейрохирурги провели операцию по удалению осколков.
По словам Рыженко, врачи накрыли дефект черепа 12*12 см специальной пластиной. Она позволит герою полноценно жить.
Он отмечает, что десятки дней раненый находился в коме без малейших движений. Но потом случилось чудо.
«Свет рассеял тьму — Елизар пришел в сознание. Появилась динамика, речь, желание жить. Потом реабилитация в госпитале», — пишет Рыженко и добавляет, что «радость переполняет душу».
А парень, который идет на поправку, мечтает познакомиться с девушкой, когда выпишется из больницы.
Напомним, с начала боевых действий на Донбассе Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова приняла на лечение десятки тысяч украинских военнослужащих.
В этом году коллектив клиники потерял двух опытных специалистов — известного нейрохирурга Инну Григорьевну Быстрову и ортопеда-травматолога Николая Нестеровича Мажару.
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