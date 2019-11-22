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Общество и люди

Было разрушено 20 процентов мозга: стало известно о спасении раненого на Донбассе бойца

16:47 22 ноября 2019 111
больница им. Мечникова
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепровской больнице им. Мечникова спасают жизнь очередного украинского бойца. 22-летнему воину Елизару, получившему проникающее черепно-мозговое ранение в поселке Зайцево на Донбассе, сделали уникальную операцию, буквально вырвав его из лап смерти. Об этом в Facebook сообщил главный врач Сергей Рыженко.

У украинского воина было разрушено 20 процентов мозга. Нейрохирурги провели операцию по удалению осколков.

По словам Рыженко, врачи накрыли дефект черепа 12*12 см специальной пластиной. Она позволит герою полноценно жить.

Он отмечает, что десятки дней раненый находился в коме без малейших движений. Но потом случилось чудо.

«Свет рассеял тьму — Елизар пришел в сознание. Появилась динамика, речь, желание жить. Потом реабилитация в госпитале», — пишет Рыженко и добавляет, что «радость переполняет душу».

А парень, который идет на поправку, мечтает познакомиться с девушкой, когда выпишется из больницы.

Напомним, с начала боевых действий на Донбассе Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова приняла на лечение десятки тысяч украинских военнослужащих.

В этом году коллектив клиники потерял двух опытных специалистов — известного нейрохирурга Инну Григорьевну Быстрову и ортопеда-травматолога Николая Нестеровича Мажару.

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