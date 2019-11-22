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У берегов Малайзии задержали судно с украинскими моряками
На юге Малайзии задержали сухогруз New Orion с украинскими и российскими моряками. Напомним, летом в порту российского Ейска (Кубань) задержали судно с 14 украинскими моряками на борту.
У экипажа, корабля задержанного в Малайзии, якобы отсутствовало разрешение администрации порта на якорную стоянку. Все 23 человека от 21 до 68 лет были задержаны.
Об этом сообщили в береговой охране Малайзии (MMEA), передает «Новое время».
Представитель MMEA заявил, что судно было задержано в четверг, 21 ноября, у побережья штата Джохора, примерно в 3,5 морских милях к востоку от Танджунг Пеньюсопа.
Морякам грозит штраф в размере до 100 000 ринггитов (более полумиллиона гривен) или тюремное заключение сроком на два года.
Как сообщали «ФАКТЫ», почти четыре года находятся в плену в Ливии члены экипажей грузовых судов «Рута» и Captain Khayyam, среди которых есть украинцы. Родственники задержанных украинцев обратились к президенту Зеленскому с просьбой помочь вернуть моряков домой.
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