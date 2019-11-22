24.05 / 24.27 26.52 / 26.88
Киев: -3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

У берегов Малайзии задержали судно с украинскими моряками

17:07 22 ноября 2019 32
корабль
Инф. «ФАКТОВ»

На юге Малайзии задержали сухогруз New Orion с украинскими и российскими моряками. Напомним, летом в порту российского Ейска (Кубань) задержали судно с 14 украинскими моряками на борту.

У экипажа, корабля задержанного в Малайзии, якобы отсутствовало разрешение администрации порта на якорную стоянку. Все 23 человека от 21 до 68 лет были задержаны.

Об этом сообщили в береговой охране Малайзии (MMEA), передает «Новое время».

Представитель MMEA заявил, что судно было задержано в четверг, 21 ноября, у побережья штата Джохора, примерно в 3,5 морских милях к востоку от Танджунг Пеньюсопа.

Морякам грозит штраф в размере до 100 000 ринггитов (более полумиллиона гривен) или тюремное заключение сроком на два года.

Как сообщали «ФАКТЫ», почти четыре года находятся в плену в Ливии члены экипажей грузовых судов «Рута» и Captain Khayyam, среди которых есть украинцы. Родственники задержанных украинцев обратились к президенту Зеленскому с просьбой помочь вернуть моряков домой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

День сына

День сыновей 2019: красивые открытки и поздравления

Песня, а не пенсия

Добавят до 40% от минималки: стало известно, кому в Украине должны каждый месяц пересчитывать пенсии

в Торезе взорвали табачного короля

В сети сообщили об убийстве табачного короля под Донецком (фото, видео)

Анна Богачева

После проекта не хотела выходить на улицу: шокирующие признания участницы «Зважених та щасливих» (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер