Происшествия

Бил женщин в лицо: задержанный в Днепре мужчина сделал шокирующее заявление в суде

В пятницу, 22 ноября, в Днепре суд отправил под домашний арест маньяка, который избивал женщин в Амур-Нижнеднепровском районе города.

Как сообщает Информатор, на суде подозреваемый признался, что бил девушек по лицу руками и ногами, а потом скрывался. По его словам, девушки вызывали у него подозрение. В частности, одну из потерпевших мужчина увидел улыбающейся и это сподвигло его на нападение.

«Шла мне навстречу и улыбалась», — сказал неадекватный преступник.

Мужчина также рассказал, что его преследуют люди связанные с криминалом.

Прокурор настаивал на том, чтобы подозреваемого взяли под стражу на 60 дней. Адвокат и сам задержанный просили домашний арест.

В результате, после перерыва в несколько часов, судья отпустила парня под домашний арест до 17 января.

Напомним, в Днепре неизвестный мужчина подходил к потенциальной жертве, бил ее в лицо и стремительно убегал. При этом неадекват даже не пытался грабить своих жертв. Пострадавшие предполагают, что мужчина психически болен. Его задержали 19 ноября.

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