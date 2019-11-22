Курс доллара упал накануне выходных: сколько стоит валюта

Деньги

После небольшого подорожания, в Украине снова подешевела валюта. Национальный банк Украины на 25 ноября по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 11 копеек до 26,72 гривен за евро. Курс доллара установлен на отметке 24,16 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 25 ноября установлен на таком уровне: 2672,0841 гривен за 100 евро (-11,2379 грн).

При этом курс евро на 22 ноября составляет 2683,322 гривен за 100 евро.

22 ноября на наличном рынке курс евро в продаже составлял 26,88 гривен за евро, курс доллара 24,27 гривен за доллар.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,07 гривен, продажи — 24,27 гривен за доллар. Средний курс покупки евро составлял 26,50 гривен, продажи — 26,88 гривен за евро.

О том, как на украинцах отразятся «валютные качели», читайте в материале «ФАКТОВ»: «Когда доллар упадет ниже 24 грн: эксперты рассказали о зависимости зарплат от курсов валют».



Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter