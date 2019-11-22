24.05 / 24.27 26.51 / 26.88
Киев: -5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Зеленский пообщался с Трюдо: что обсуждали

23:01 22 ноября 2019 12
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с победой Либеральной партии Канады на парламентских выборах и формированием нового правительства. Об этом говорится на официальной странице главы государства. Напомним, недавно МИД Канады назначил нового посла в Украине.

Владимир Зеленский также поблагодарил за последовательную позицию Канады по сохранению политики санкций против России. Президент выразил надежду на постепенную либерализацию Канадой визового режима для граждан Украины.

Кроме того, украинский лидер пригласил премьер-министра Канады Джастина Трюдо посетить нашу страну с официальным визитом.

Джастин Трюдо со своей стороны приветствовал освобождение пленных украинских моряков и возвращение захваченных Россией судов. Он также положительно оценил договоренность о проведении саммита в нормандской формате 9 декабря.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

в Торезе взорвали табачного короля

В сети сообщили об убийстве табачного короля под Донецком (фото, видео)

Анна Богачева

После проекта не хотела выходить на улицу: шокирующие признания участницы «Зважених та щасливих» (фото)

Песня, а не пенсия

Добавят до 40% от минималки: стало известно, кому в Украине должны каждый месяц пересчитывать пенсии

Ивлева и Элджей

Прошла любовь: Элджей бросил Настю Ивлееву ради молодой певицы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер