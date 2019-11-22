Политика

Зеленский пообщался с Трюдо: что обсуждали

Президент Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с победой Либеральной партии Канады на парламентских выборах и формированием нового правительства. Об этом говорится на официальной странице главы государства. Напомним, недавно МИД Канады назначил нового посла в Украине.

Владимир Зеленский также поблагодарил за последовательную позицию Канады по сохранению политики санкций против России. Президент выразил надежду на постепенную либерализацию Канадой визового режима для граждан Украины.

Кроме того, украинский лидер пригласил премьер-министра Канады Джастина Трюдо посетить нашу страну с официальным визитом.

Джастин Трюдо со своей стороны приветствовал освобождение пленных украинских моряков и возвращение захваченных Россией судов. Он также положительно оценил договоренность о проведении саммита в нормандской формате 9 декабря.

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