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Происшествия

"Испражняются пенопластом и бумагой": в Днепре у горе-матери забрали двух голодных и неухоженных детей (видео)

23:29 22 ноября 2019 57
Медики осмотрели
Инф. «ФАКТОВ»

В городе Днепр, где накануне произошла стрельба и погоня с десятью разбитыми авто, полиция забрала у матери двоих голодных и брошенных дочерей, которые ели бумагу и пенопласт, потому что им не давали еды.

Об этом пишет ТСН.

Сообщается, что патрульные обнаружили маленьких девочек голодных, грязных и с вшами. Одна кровать с грязным бельем на двоих — к этому привыкли дети. От вони в квартире трудно дышать — туалет не функционирует. В ванной поселились черви. В таких условиях с детьми жила их мать и ее сожитель.

«Оказалось, что они нигде не работают. Деньги, которые она получает», — говорит пресс-секретарь патрульной полиции Днепропетровской области Людмила Копыленко.

Полицию вызвал владелец квартиры. Жаловался полиции, что гражданская жена его обижает и бьет посуду. На постоянные ссоры и драки в этой квартире соседи постоянно жаловались.

Патрульные обнаружили маленьких девочек голодных, грязных и с вшами. Одна кровать с грязным бельем на двоих — к этому привыкли дети. От вони в квартире трудно дышать. Уборная не работает. В ванной поселились черви. В таких условиях с детьми жила их мать и ее сожитель.

Муж — не отец детей, а 25-летняя женщина просто в гостях у знакомого — такие ответы получили социальные службы Днепра, что в течение года приходили проверять жалобы соседей.

Выяснилось, что многодетная мать официально замужем за другим, зарегистрирована в селе. Поэтому, мол, только тамошняя служба имела полномочия решать судьбу детей. Там с бабушкой живет старшая дочь. На всех трех детей мать получает выплаты от государства.

Где официальный папа детей и лишать его с матерью родительских прав на трех детей и выплат, решают социальные службы. Сама женщина пока на контакт не идет. В свою очередь уже зафиксировала невыполнение родительских обязанностей.

Сейчас пятилетняя Диана и полуторагодовалая Аня находятся в больнице. Они здесь впервые увидели чистые кроватки и только сейчас узнали, что такое горшок. Врачи потрясены, потому что дети просто бросаются на еду. Жизнь вне опасности, но впереди восстановление и лечение.

«Они испражняются пенопластом, волосами, бумагой. Это говорит о том, что нечего было им есть. Они, видимо, ели то, что было под руками. Они не могут наесться. Наши нянечки говорят, что нужно их еще несколько раз кормить», — говорит врач-педиатр Лия Сегеда.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе соцслужбы отобрали дочь у отца-одиночки из-за «неправильных» документов.

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