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"Провокация против Зеленского и Путина": Андрей Разин неожиданно раскритиковал российское ТВ
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, который ранее рассказывал о состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк, опубликовал в своем Instagram пост, в котором, следуя примеру мужа Примадонны Максима Галкина, критически высказался о политике федеральных каналов в России.
В частности, его не устроили эфиры «Первого канала» и НТВ, изобилующие новостями про Украину.
«Считаю, что каналы „НТВ“ и „Первый канал“ нужно переформатировать, потому, что Россия настолько устала от Украины и ежедневной многочасовой информации о ней, что это — перебор. Россия, мы можем хотя бы на минуту забыть о них и поговорить, например, о Беларуси»,— пишет с возмущением продюсер.
Разин отмечает, что практически любое телешоу будет «про Украину» и призвал «продюсеров Кремля» остановить творящийся «беспредел».
«Просто уже слышать невозможно, уже видеть невозможно мордобитие, уже видеть невозможно одни и те же рожи, которые раздражают все население России. Мне кажется, что это — провокация против Зеленского и Путина»,— пишет он.
Фолловеры поддержали идею Разина.
«Предлагаю флешмоб объявить всем выставить логотип Первого и хештег #стопукраинанапервом», — предлагает свое решение lenushkafedorenko.
«Политтехнологи перебарщивают», — отмечает serg_izmakov.
А сам пост набрал уже более 1800 лайков.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Андрей Разин вмешался в скандал между телеведущими Лерой Кудрявцевой и Дмитрием Шепелевым. При этом он вступился за Дмитрия, который после смерти Жанны Фриске воспитывает их сына Платона, и пригрозил рассказать правду о карьерном росте Леры. Продюсер опубликовал архивное фото телеведущей и вспомнил о ее бурной молодости.
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