«Если я рот открою, ей наступит конец»: Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева

Шоу-бизнес

Известный продюсер Андрей Разин, который ранее рассказывал о состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк, нашел новую тему для высказываний. Он вмешался в скандал между телеведущими Лерой Кудрявцевой и Дмитрием Шепелевым. Разин вступился за Дмитрия, который после смерти Жанны Фриске воспитывает их сына Платона, и пригрозил рассказать правду о карьерном росте Леры. Он опубликовал архивное фото телеведущей и вспомнил о ее бурной молодости.

«Я за Диму Шепелева такое ей устрою, что мало не покажется. Если бы вы знали о том образе жизни, который она вела и то, как она попала в Москву… Если я рот открою, то ей вообще наступит конец. Поэтому хотелось бы надеяться, что она, как можно быстрее, одумается и оставит в покое Диму. Ведь он пережил страшное горе и в одиночку воспитывает своего сына. И вдруг, слышит от этой непонятной личности с сомнительной репутацией такие слова. Поэтому я встану на сторону Димы и в одиночку её просто разгромлю», — пригрозил Разин.

Лера пока оставила его заявления без комментариев. Разин и раньше рассказывал нелицеприятные вещи о телеведущей, которая была замужем за барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком и родила от него сына Жана.

Напомним, конфликт Шепелева и Кудрявцевой разгорелся из-за комментария Дмитрия в Instagram. Лера в ответ пригрозила Шепелеву «начать говорить», якобы только маленький Платон ее сдерживает. Позже Дмитрий записал видеообращение, в котором потроллил Леру.

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