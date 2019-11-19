24.11 / 24.35 26.58 / 26.96
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Если я рот открою, ей наступит конец»: Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева

19:01 19 ноября 2019 214
Андрей Разин
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известный продюсер Андрей Разин, который ранее рассказывал о состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк, нашел новую тему для высказываний. Он вмешался в скандал между телеведущими Лерой Кудрявцевой и Дмитрием Шепелевым. Разин вступился за Дмитрия, который после смерти Жанны Фриске воспитывает их сына Платона, и пригрозил рассказать правду о карьерном росте Леры. Он опубликовал архивное фото телеведущей и вспомнил о ее бурной молодости.

«Я за Диму Шепелева такое ей устрою, что мало не покажется. Если бы вы знали о том образе жизни, который она вела и то, как она попала в Москву… Если я рот открою, то ей вообще наступит конец. Поэтому хотелось бы надеяться, что она, как можно быстрее, одумается и оставит в покое Диму. Ведь он пережил страшное горе и в одиночку воспитывает своего сына. И вдруг, слышит от этой непонятной личности с сомнительной репутацией такие слова. Поэтому я встану на сторону Димы и в одиночку её просто разгромлю», — пригрозил Разин.

Лера пока оставила его заявления без комментариев. Разин и раньше рассказывал нелицеприятные вещи о телеведущей, которая была замужем за барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком и родила от него сына Жана.

Напомним, конфликт Шепелева и Кудрявцевой разгорелся из-за комментария Дмитрия в Instagram. Лера в ответ пригрозила Шепелеву «начать говорить», якобы только маленький Платон ее сдерживает. Позже Дмитрий записал видеообращение, в котором потроллил Леру.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Никита Пресняков с женой Аленой

Внук Пугачевой бросился с небоскреба (видео)

Собаки и погрызенная колбаса

«Кто cгрыз колбасу?»: псы выдали виновного на учиненном хозяином допросе (видео)

Девушка-боец ММА в хиджабе умерла после жесткого нокаута (фото)

Девушка-боец ММА в хиджабе умерла после жесткого нокаута (фото)

осень

Неуклонно приближается зима: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер