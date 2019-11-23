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Мир

Завибрировал под Вагнера: в Австрии прервали концерт из-за фаллоимитатора

0:55 23 ноября 2019 22
Концертхаус
Инф. «ФАКТОВ»

В альпийской стране Австрии, где недавно поймали очередного шпиона Путина, произошло курьезное ЧП: во время выступления Венского симфонического оркестра в знаменитом центре классической музыки «Концертхаус» одного из посетителей раздался вибрирующий звук, вызвавший подозрения у охранников.

Об этом пишет Newsru со ссылкой на ресурс The Local.

Сообщается, что охранники заподозрили, что террорист принес в здание тикающую бомбу, вызвали полицию и саперов — и концерт, где исполнялись произведения Рихарда Вагнера, оперы «Валькирия» и «Зигфрид-идиллия», был прерван.

Однако в ходе обыска стражи порядка обнаружили, что подозрительное жужжание исходит от сексуальной игрушки для взрослых, которая среагировала на определенный звук и автоматически включилась.

Концерт благополучно продолжился, а сумка с вибратором была вручена по окончании ее владельцу, сообщил представитель полиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Великобритании женщина решила сделать подарок своему сыну и его невесте, подарив медаль, сделанную по фотографии счастливого момента в их жизни — предложения руки и сердца. К сожалению, ее идея оказалась довольно неудачной — на медали вторая рука юноши, предлагающего кольцо, некоторым юзерам напомнила опустившийся мужской половой орган или огромный фаллоимитатор.

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