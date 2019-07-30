Главарь "ДНР" замахнулся на проведение "международной" спартакиады

Украина

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин 29 июля подписал «распоряжение», которым велел «создать организационный комитет по подготовке и проведению спартакиады среди непризнанных государств». Текст «документа» опубликован на официальном сайте бывшего МММ-щика.

Членам оргкомитета предписано определить виды спорта для спартакиады и перечень стран-участниц. Нетрудно догадаться, что список «стран» будет недлинным — «ЛНР», Южная Осетия и Абхазия. Представители Приднестровской Молдавской Республики не очень жалуют оккупированные территории Донбасса, а в Сомалиленде наверняка понятия не имеют, где находятся Донецк и Луганск.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Россию заподозрили в подготовке к выборам на Донбассе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter