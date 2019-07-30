25.10 / 25.25 27.90 / 28.20
Киев: +22
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Главарь "ДНР" замахнулся на проведение "международной" спартакиады

8:16 30 июля 2019 52
Пушилин
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин 29 июля подписал «распоряжение», которым велел «создать организационный комитет по подготовке и проведению спартакиады среди непризнанных государств». Текст «документа» опубликован на официальном сайте бывшего МММ-щика.

Читайте также: Перебежчик из «ДНР» заявил, что около десяти украинских бойцов, считавшихся пропавшими без вести, живы

Членам оргкомитета предписано определить виды спорта для спартакиады и перечень стран-участниц. Нетрудно догадаться, что список «стран» будет недлинным — «ЛНР», Южная Осетия и Абхазия. Представители Приднестровской Молдавской Республики не очень жалуют оккупированные территории Донбасса, а в Сомалиленде наверняка понятия не имеют, где находятся Донецк и Луганск.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Россию заподозрили в подготовке к выборам на Донбассе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер