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Главарь "ДНР" замахнулся на проведение "международной" спартакиады
Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин 29 июля подписал «распоряжение», которым велел «создать организационный комитет по подготовке и проведению спартакиады среди непризнанных государств». Текст «документа» опубликован на официальном сайте бывшего МММ-щика.
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Членам оргкомитета предписано определить виды спорта для спартакиады и перечень стран-участниц. Нетрудно догадаться, что список «стран» будет недлинным — «ЛНР», Южная Осетия и Абхазия. Представители Приднестровской Молдавской Республики не очень жалуют оккупированные территории Донбасса, а в Сомалиленде наверняка понятия не имеют, где находятся Донецк и Луганск.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Россию заподозрили в подготовке к выборам на Донбассе.
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