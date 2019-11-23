Мир

К Земле приближается опасный астероид: что об этом известно

За десять лет до падения на Землю астероида Апофис планете угрожает не меньшая опасность: специалисты «Астрономического научного центра» (АНЦ) в Амурской области России обнаружили сближающийся с Землей малый астероид, сопоставимый размером с челябинским метеоритом. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Астрономическое тело обнаружили 6 ноября. Было установлено, что оно обращается вокруг Солнца примерно за 2,89 года и сближается с Землей. Астероид имеет поперечный размер 10−15 метров — примерно таким же был метеорит, упавший 15 февраля 2013 года в районе Челябинска.

Отмечается, что астероид обнаружили в момент максимального сближения с Землей — на расстоянии 139 тысяч километров от центра планеты. Ранее космическое тело не попадало в поле зрения астрономов.

В марте специалисты НАСА зафиксировали падение метеорита у полуострова Камчатка, который вызвал взрыв в атмосфере мощностью 173 килотонны в тротиловом эквиваленте. По выделившейся энергии небесное тело заняло второе место после челябинского метеорита.

Напомним, что метеорит «Челябинск» взорвался в небе над Челябинской областью России 15 февраля 2013 года, яркую вспышку в небе видели жители соседних Свердловской области и Казахстана. Взрывной волной в Челябинске выбило стекла в зданиях, были повреждены крыши строений, полторы тысячи человек получили ранения от осколков. Обломки болида упали в озеро Чебаркуль, со дна водоема подняли самый крупный фрагмент весом 600 килограммов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», космическое агентство NASA опубликовало видео вращения астероида Бенну, который считают потенциально опасным для Земли.

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