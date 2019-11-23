Возле популярного киевского паба убили мужчину: первые детали и фото с места происшествия

Происшествия

В Киеве в ночь на 23 ноября на Нивках убили человека. Уличный конфликт закончился трагически для одного из мужчин. Его бездыханное тело обнаружили его друзья среди тротуара.

Предварительно, мужчину убили ударом в голову, пишет Информатор.

Свидетели утверждают, что компания людей отдыхала в заведении «Портер Паб». Среди них был мужчина, который вышел на улицу и долго не возвращался. Знакомые пошли на поиски и обнаружили его лежащем на тротуаре без признаков жизни.

По словам свидетелей, к нему подошел другой мужчина и нанес удар в голову, после которого пострадавший упал на землю и больше не встал. На место вызвали службу «103», но помощь медиков уже не понадобилась — мужчина скончался. Ему было около 40 лет.

Нападавший сбежал во дворы. На место прибыла полиция и следственно-оперативная группа. Правоохранители разыскивают подозреваемого. По словам очевидцев на нем была черная куртка и черные штаны, других примет они не запомнили. Обстоятельства трагедии и местонахождение возможного убийцы устанавливаются.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Киеве на Подоле во дворе жилого дома прохожие обнаружили тело мужчины. Человеку проломили череп, личные вещи убитого были разбросаны, рядом валялся большой камень со следами крови. Убитому мужчине было около 30 лет.

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