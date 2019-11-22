Украина

Стрельба и таран авто в центре Днепра: появились новые детали и видео с места происшествия

В Днепре, где произошло масштабное ДТП с погоней и стрельбой, пострадало 14 машин.

Как сообщает «34 телеканал», по предварительной информации, автомобиль Lexus уходил от правоохранителей. На улице Шевченко была пробка и машина выехала на встречную полосу. Затем на своем пути Land Cruiser протаранил 14 автомобилей.

Детали поврежденных машин лежат на дороге.

Участок трассы от Артема до улицы Михаила Грушевского перекрыт. На месте работает полиция, которая оформляет ДТП.

Как сообщили в областном управлении СБУ, силовики проводили спецоперацию по поимке преступника. Она закончилась успешно, никто не пострадал.

Ранее сообщалось о масштабном ДТП в Киеве, в котором джип протаранил около 10 автомобилей.

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