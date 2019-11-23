Зажги свечу: Украина вспоминает жертв Голодомора

Украина

В Украине в 16:00 23 ноября объявят минуту молчания в память жертв голодоморов, а также проведут всеукраинскую акцию «Зажги свечу».

Память жертв Голодомора 1932−1933 годов в Украине уже почтили президент Владимир Зеленский с женой. Об этом говорится в сообщении Офиса президента Украины в Facebook.

«Президентская семья возложила памятные колоски скорби к знаку жертвам Голодомора, что на Михайловской площади в Киеве. Владимир и Елена Зеленские почтили память погибших минутой молчания», — говорится в сообщении.

23 ноября состоятся траурные мероприятия на территории Национального музея Голодомора-геноцида с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественности, духовенства, иностранных гостей.

В этот день по всей Украине приспустят флаги и ограничат развлекательные мероприятия, также внесут изменения в программы коммунальных средств массовой информации.

В храмах 23 ноября пройдут поминальные панихиды по жертвам Голодомора в Украине. Присоединиться к акции «Зажги свечу» может каждый желающий — для этого нужно установить свечу на подоконнике. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призвал молитвой почтить всех жертв Голодомора.

Как писали «ФАКТЫ», помимо поминальных мероприятий, в Городской специализированной молодежной библиотеке «Молодая гвардия» до 30 ноября пройдет выставка-реквием «Не погаснет в сердце памяти свеча», в Государственном архиве Киева до 29 ноября — выставка архивных документов «Ко Дню памяти жертв Голодомора 1932−1933 годов в Украине».

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