Участвовал в незаконных схемах Курченко? СМИ рассказали о потерпевшем крушение танкере Delfi

Происшествия

Танкер Delfi, потерпевший крушение у берегов Одессы, имеет богатую историю. За 45 лет судно сменило несколько названий, флагов и владельцев. Краткую историю корабля с момента спуска на воду с заводской верфи и до ЧП в акватории Одессы публикует издание «Думская».

Построен Delfi в 1974 году в болгарском городе Русе. Первоначально корабль именовался «Пялица» и принадлежал советскому Черноморскому морскому пароходству.

После распада СССР он был передан на баланс Ильичевского морского порта. Потом судно приватизировали. Новым собственником стала «Одесская танкерная компания», которая начала использовать его для трансчерноморских перевозок небольших партий нефтепродуктов. Тогда же бункеровщик переименовали в «Экологию» (Ekologia).

Затем судно сменило владельца и порт приписки — из Батуми корабль выходил с национальным флагом Грузии.

В 2010-х его переместили в Одессу и еще раз «украинизировали».

В 2019 году у судна снова поменялся владелец. Им стала британская фирма из Бирмингема Atenia Holding Ltd. «Экология» превратилась в Delfi и перепрописалась в молдавских Джурджулештах на Дунае — с молдавским флагом.

«Есть все основания считать, что перечисленные метаморфозы происходили не случайно, а связаны с довольно бурной и не совсем законной жизнью, которую вел маленький бункеровщик, курсировавший между Грузией и Украиной», — пишет издание.

В феврале 2017 года танкер попался на сливе нефтепродуктов в районе Белгорода-Днестровского. Было открыто уголовное производство по статье «загрязнение моря», но дальнейшего развития это дело не получило.

В феврале прошлого года танкер, который не ремонтировали с времен СССР, едва не затонул в румынских территориальных водах. После сигнала о бедствии корабль отбуксировали в Констанцу проходившие мимо суда.

По информации издания, перед аварией Delfi стоял в море, в тех местах, где его не могла достать морская охрана Госпогранслужбы. А по ночам к нему подходили другие танкеры, перекачивавшие в его емкости нефть, которая потом малыми партиями доставлялась на берег.

Есть официальные данные, которые установили украинские правоохранительные органы, что судно в течение 2012−2014 годов участвовало в схемах по незаконному ввозу нефтепродуктов на территорию Украины. Речь идет о нелегальном импорте, который выдавался за продукцию Одесского нефтеперерабатывающего завода, принадлежавшего бизнесмену Сергею Курченко. Часть нефтепродуктов впоследствии переправлялась за границу через Измаил и румынскую Тульчу, а часть реализовывалась в нашей стране. В схеме было задействовано множество офшорных компаний и еще больше морских судов.

По мнению издания, нефть, которая выливается сейчас из танкера — это остатки и загрязненные углеводородами балластные воды.

«Через пару дней, когда шторм утихнет, из Черноморска прибудет плавучий кран „Богатырь“. Судно сдернут с волнореза, залатают пробоины и откачают воду, после чего отбуксируют в тот же Черноморск, где оно продолжит гнить уже в качестве вещдока по нескольким уголовным производствам. Или же разрежут на месте, если груз для „Богатыря“ окажется неподъемным», — пишет издание.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что танкер DELFI, потерпевший крушение у берегов Одессы, сел на мель у пирса на пляже «Дельфин». Водолазы эвакуировали экипаж. Видео дрейфа танкера сняли с дрона.

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