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Не хотела вешать портрет: Трамп обиделся на экс-посла в Украине Йованович

13:29 23 ноября 2019 62
Трамп
Инф. «ФАКТОВ»

Президент США Дональд Трамп, который сейчас находится на пике скандала, связанного с Украиной, свою очередь выдвинул обвинения бывшему послу США в Киеве Мари Йованович.

По словам Трампа, Йованович отказалась повесить его фотографию в посольстве США в украинской столице. Об этом сообщает Би-би-си.

«Этот посол, о которой все говорят, что она была такой прекрасной, но она не повесила мою фотографию в посольстве. Она говорила обо мне плохо, она не защитила бы меня, и я имею право изменить посла», — цитирует издание слова Трампа.

При этом Трамп добавил, что «эта женщина не была ангелом».

Напомним, Мари Йованович была назначена послом в Украине в 2016 году. Она досрочно завершила работу в Украине 20 мая 2019 года.

По данным СМИ, Дональд Трамп распорядился отозвать посла жалоб своего адвоката Рудольфа Джулиани.

Экс-посол США в Киеве Мари Йованович выступила во время публичных слушаний в Конгрессе страны по делу об импичменте Дональда Трампа. В своей речи она заявила, что представители Украины не вмешивались в избирательный процесс в Соединенных Штатах Америки в 2016 году

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