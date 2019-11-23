Украина

В разведке рассказали о серьезных потерях боевиков на Донбассе

Оккупационные войска Российской Федерации на Донбассе понесли серьезные потери. Об этом говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил.

«По информации разведки Объединенных сил, с 16 по 22 ноября 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 19 человек. 9 оккупантов были ликвидированы, еще 10 человек — это санитарные потери. Кроме того, на прошлой неделе российские оккупационные войска потеряли один БПЛА», — говорится в сообщении.

В штабе отметили, что военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику, в случае угрозы для их жизни и здоровья, а также при попытках захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп.

Как писали «ФАКТЫ», ранее сообщалось, что в период с 8 по 15 ноября 2019 года на Донбассе погибли 28 российских оккупантов. Из них 12 боевиков были ликвидированы физически, а остальные считаются т.н. «санитарными потерями».

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