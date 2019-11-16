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В разведке рассказали о серьезных потерях боевиков на Донбассе
В период с 8 по 15 ноября 2019 года на Донбассе погибли 28 российских оккупантов. В т.ч. 12 боевиков были ликвидированы физически, а остальные считаются т.н. «санитарными потерями». Соответствующую информацию в Facebook обнародовал пресс-центр Штаба Операции Объединенных сил. Напомним, 14 ноября смертельное ранение на Донбассе получил солдат 14 Отдельной механизированной бригады имени Романа Великого.
Со ссылкой на разведданные, военные сообщили, что украинские бойцы открывают адекватный огонь только в случае угрозы их жизни и здоровью.
Напомним, ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека посчитало общее число жертв боевых действий, развязанных российскими наемниками на Донбассе, с марта 2014 года до 31 октября 2019. Из них 9750 человек — это комбатанты,
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