Вымогали 8 тысяч долларов: бандитов в кафе Николаева обезвредил спецназ (фото, видео)

Происшествия

Вечером в кафе, расположенном в Ингульском районе Николаева, группа из трех человек назначила встречу местному бизнесмену, от которого они требовали 8 тысяч долларов несуществующего долга. На этот раз от него ждали «транш» в 5 тысяч. Однако на «встречу» пришла группа захвата в составе полицейских детективов и спецназа СБУ.

Как сообщил «ФАКТАМ» начальник отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления полиции Николаевской области Юрий Трембицкий, злоумышленники требовали деньги после «искусственно созданной конфликтной ситуации». При этом у жертвы отобрали автомобиль.

В ходе задержания всех троих уложили на пол. При себе вымогатели имели оружие.

Задержанным от 23 до 37 лет. Один из них уже являлся фигурантом уголовного дела. Во время обысков по месту жительства злоумышленников полицейские изъяли две единицы охотничьего оружия и патроны.

Уголовное производство открыли по ст. 189 УК Украины «Вымогательство». Злоумышленникам грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Запорожье обезвредили опасную банду уголовников, возглавляемую бывшим разведчиком. Бандиты искусственно создавали конфликтные ситуации и требовали с граждан «откупные» под угрозой физической расправы.

Одно из подобных преступлений предотвратили и в Одессе.

А на Житомирщине в ходе масштабной спецоперации задержали банду уголовников, которые терроризировали целую область. В банду входили более 10 человек в возрасте от 22 до 45 лет, почти все — ранее судимые за совершение тяжких преступлений.

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