Украина

В Виннице полицейского будут судить за убийство мужчины, отказавшегося быть понятым

Старшего оперуполномоченного Национальной полиции Винницкой области винницкой полиции будут судить за превышение полномочий, которое повлекло смерть человека. Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

«Направлен в суд обвинительный акт в отношении старшего оперуполномоченного сектора криминальной полиции Киевского отделения полиции Винницкого отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Винницкой области по подозрению в превышении своих служебных полномочий, которые повлекли смерть человека», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи установили, что полицейский предложил гражданину быть понятым при изъятии боеприпасов, а когда получил отказ, ударил мужчину кулаком в лицо. От удара пострадавший упал и ударился головой об асфальтовое покрытие, в результате чего скончался в больнице, не приходя в сознание.

«Действия полицейского квалифицировали по ч. 3 ст. 365 УК (превышение власти сотрудником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия). Полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать должности на срок до 3 лет», — сообщили в ГБР.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Харькове Московский районный суд избрал меру пресечения полицейскому, который подозревается в стрельбе на станции метро «Научная».

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