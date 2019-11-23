Происшествия

"В ужасе от безразличия": сеть шокировала история о мужчине, которого в Днепре переехал автомобиль

В городе Днепр 22 ноября автомобиль переехал мужчину на переходе. Пока случайная свидетель пыталась помочь пострадавшему, женщина-водитель скрылась с места происшествия. Несмотря на толпы людей на улицах и неоднократные просьбы свидетельницы помочь, никто из прохожих так и не вызвал скорую помощь.

Как рассказала жительница Днепра Наталья в городском сообществе в Facebook, все случилось на улице Метростроевской возле супермаркета.

«Мужчина был болен (по внешнему виду однозначно психическое расстройство). Он шел рядом с нами. Он упал на дорогу, и автомобиль проехал ему по рукам, — рассказала свидетельница. — Было видно, что у него переломаны руки. И тут шок! Водитель села и уехала. Пострадавший переполз на бордюр в шоковом состоянии. Никто не подошел ему помочь! Вообще никто! Люди, что с вами происходит?».

Сама вызвать «скорую» женщина не могла из-за разрядившегося телефона. Кроме нее, позвонить врачам никто не захотел. Не помогло и появление поблизости патрульных:

«На перекрестке увидела патрульную полицию, обрадовалась, что помогут, но… они развернулись и просто уехали в другом направлении. Уехали, не подъехав к лежащему у дороги на асфальте мужчине! Как? Это их не касается совершенно?».

Пока свидетель искала возможность связаться с медбригадой, пострадавший мужчина сумел подняться и куда-то уйти. Ни «скорая», ни полиция так и не подъехали.

Комментаторы соглашаются, что равнодушие людей друг к другу просто убийственное.

В соцсетях соглашаются, что никакая система уличного видеонаблюдения не поможет, пока людям будут безразличны жертвы ДТП.

Напомним, в тот же день в Днепре произошло масштабное ДТП с погоней и стрельбой. Пытаясь уйти от полиции, нарушитель протаранил 14 автомобилей.

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