"Дожились": в Ровно молодежь штурмом брала секонд-хенд (видео)

Общество и люди

В Ровно местные жители устроили давку за право первым зайти в магазин секонд-хенда. В этой борьбе ровенчане не брезговали никакими грязными методами: расталкивали соперников локтями, цеплялись за одежду, ломали узкие входные двери.

Видео, как толпа штурмует секонд-хенд, опубликовано на странице «Твоє Рівне» в Facebook. Больше всего посмотревшие были удивлены тем, что в торговую точку прорываются не женщины-пенсионерки, а хорошо одетые юноши-подростки. Также в толпе жаждущих скидок оказалось немало детей школьного возраста.

Местные жители уверены, что толпа пришла в «секонд» не от бедности, а за брендовыми вещами по низким ценам для дальнейшей перепродажи.

Напомним, ранее в Харькове толпа, прорываясь в магазин одежды секонд-хенд, поломала турникеты. Такие же очереди на входе в магазин подержанных вещей наблюдали в Днепре.

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