- 09:49 Инцидент в Очакове: сломанной ногой журналистки "занялась" специальная комиссия
- 09:42 Сотни пострадавших: во Львове непогода устроила ледяной коллапс
- 09:20 "Дожились": в Ровно молодежь штурмом брала секонд-хенд
- 09:04 Уайлдер – Ортис: судейские записки на момент остановки боя
- 08:54 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Мариуполь»: расписание трансляций матчей 15-го тура чемпионата Украины
- 08:40 Некрасиво получилось: Зеленский попал в скандал с Голодомором
- 08:35 Уайлдер – Ортис: полное видео боя
- 08:19 Читать с экрана гаджета в транспорте или на ходу вредно: особенно это опасно для детских глаз
- 08:04 Уайлдер – Ортис: видео нокаута
- 07:59 "Штурмовики в тюрьму не пойдут — они пойдут в леса": бывший "айдаровец" жестко отреагировал на открытие дел против добровольцев
- 07:41 Уайлдер победил Ортиса, добыв 41-ю победу нокаутом в карьере: хроника боя
- 07:30 Авторитетное британское издание оставило Украину без Крыма
"Дожились": в Ровно молодежь штурмом брала секонд-хенд (видео)
В Ровно местные жители устроили давку за право первым зайти в магазин секонд-хенда. В этой борьбе ровенчане не брезговали никакими грязными методами: расталкивали соперников локтями, цеплялись за одежду, ломали узкие входные двери.
Видео, как толпа штурмует секонд-хенд, опубликовано на странице «Твоє Рівне» в Facebook. Больше всего посмотревшие были удивлены тем, что в торговую точку прорываются не женщины-пенсионерки, а хорошо одетые юноши-подростки. Также в толпе жаждущих скидок оказалось немало детей школьного возраста.
Местные жители уверены, что толпа пришла в «секонд» не от бедности, а за брендовыми вещами по низким ценам для дальнейшей перепродажи.
Напомним, ранее в Харькове толпа, прорываясь в магазин одежды секонд-хенд, поломала турникеты. Такие же очереди на входе в магазин подержанных вещей наблюдали в Днепре.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?