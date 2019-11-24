Политика

Народные депутаты Украины Анна Скороход и Антон Поляков, которых недавно исключили из фракции «Слуга народа», намерены создать новую депутатскую группу. Об этом Скороход заявила в интервью радио «Громадське».

«Мы сейчас с Антоном (Поляковым — Авт.) создадим депутатскую группу „Настоящие слуги“, или „Слуги народа-2“. Мы сейчас думаем над этим», — заявила она.

По словам народного депутата, число желающих войти в эту группу будет увеличиваться.

«Нас сейчас будет больше, вот увидите. Есть люди, которые думают, которым не нравятся те отношения, и те решения, которые принимаются… Рано или поздно терпение закончится», — заявила Скороход.

Как писали «ФАКТЫ», Анна Скороход попала в немилость в родной фракции после того, как проголосовала против законопроекта о продаже земли, тогда как большинство членов фракции нажали кнопку «за». Вскоре после голосования стало известно, что мужа Скороход задержала полиция, и он помещен в изолятор при Печерском райотделе Киева.

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