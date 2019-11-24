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Жена главы Николаевской ОГА оказалась в центре скандала из-за любимой собачки
В Николаеве жену губернатора Николаевской области Ольгу Шульженко не впустили в заведение «Пицца@стейк» на проспекте Центральном в Николаеве. Об этом супруга Александра Стадника написала в Facebook, однако некоторое время спустя свой пост удалила.
По словам Шульженко, ее не впустили в заведение общепита с маленькой собачкой, так как это может помешать другим посетителям. Также Ольга жаловалась на хамское отношение со стороны персонала, пишет Nikolaev24.com.ua.
Позже она свой пост, под которым разгорелась жаркая дискуссия, удалила. Возможно, причиной стало то, что далеко не все пользователи разделяли возмущение автора и высказывали мнение, что собакам не место в таких заведениях.
Как писали «ФАКТЫ», один из ресторанов в Польше попал в скандал из-за отношения к украинцам. Так, в городе Гдыня в ресторане разместили объявление о том, что просят обращаться «ноль украинцев или других подобных».
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!