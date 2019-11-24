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Боевики "ЛНР" продлили "срок действия" украинских автономеров на оккупированной Луганщине до апреля 2020 года
Оккупационная администрация Луганской области продлила сроки так называемой перерегистрации украинских автономеров на образцы номеров террористической организации «ЛНР» до 31 марта 2020 года. Об этом сообщают местные жители.
«Заставляют менять, поэтому и очереди большие, но украинские автономера не забирают. „Услуга“ официально стоит около 1000 рублей, в противном случае угрожают машины отправить на штрафстоянку», — отметил один луганчанин, пишет LIGA.net.
По его словам, многие местные жители опасаются возможного введения штрафов.
«Тут особо и денег нет. А еще платить штрафы, поэтому и бегут получать новые автономера, даже те, кто не собирался», — сказал он.
Другой местный житель добавил, что «услуга под ключ» в течение суток стоит порядка 6 000 российских рублей.
Как писали «ФАКТЫ», ранее оккупационная администрация Луганской области освободила семьи погибших террористов от уплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом написал на своей странице в Twitter главарь «ЛНР» Леонид Пасечник. Он отметил, что принял решение предоставить 100-процентную скидку семьям погибших «героев».
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