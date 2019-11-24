Украина

С почином: во Львове таксист требовал с матери трехлетнего ребенка деньги "на штраф" (видео)

Во Львове женщину с трехлетним ребенком попросили из такси Uklon, поскольку в авто не было установлено детское автокресло. Напомним, 20 ноября вступил в силу закон, которым вводятся штрафы за перевозку детей не в автокресле.

На водителя не повлияла даже готовность женщины предложить собственное автокресло для перевозки ребенка. Возмущенная львовянка пожаловалась в службу такси, однако там лишь… отменили ее заказ. Сам же водитель требовал с нее дополнительные 500 гривен на оплату штрафа.

Видео разговора пассажирки с таксистом выложил в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Пользователи сети в основном раскритиковали водителя, назвал его поведение недопустимым.

«Придурок. Извините за эмоции. Человек же предоставляла свое кресло!!! Так в чем дело??? В студию номера придурка, чтобы не попасть на него», — отреагировала Ирина Трианова.

«Возможно, в таком случае вызвать полицию и пусть проверяют у таксиста разрешительные документы на перевозку пассажиров и обязательный ежедневный медосмотр?», — предложил Юрий Мамчий.

А Игорь Захарко и вовсе предложил объявить Uklon`у бойкот.

Как сообщали «ФАКТЫ», новые правила распространяются на всех детей младше 12 лет и ниже 145 сантиметров. Вне зависимости от того, едет ребенок в семейном автомобиле или в такси, автокресло должно быть обязательно.

Кодекс об административных правонарушениях дополнен новыми видами штрафов. После того как полиция остановит автомобиль и составит протокол о нарушении правил перевозок детей, водителю могут грозить штрафы:

за первое нарушение в текущем году — 30 необлагаемых налогом минимальных доходов граждан (соответствует сумме в 510 гривен);

за повторное нарушение — 50 «минимумов» (850 гривен).

Кстати, «ФАКТЫ» выяснили, как выбрать правильно автокресло для ребенка и можно ли будет оспорить выписанный штраф.

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