Мир

В российской Самаре во время движения загорелся престижный внедорожник. Возгорание случилось на одной из трасс города. Водитель иномарки немедленно вызвал на место инцидента все соответствующие службы и звал на помощь других водителей. Однако огонь распространялся с такой скоростью, что времени ждать не было, пишут российские СМИ.

К счастью мужчины, мимо проезжала машина службы ассенизации. Она остановилась, а ее водитель согласился помочь пострадавшему. Достав шланг, он начал поливать престижную иномарку коричневой жидкостью. Возгорание в итоге удалось устранить.

«Я проезжал мимо этого „представления“, владелец иномарки сам помогал мужичку на ассенизаторе тушить огонь. И делал он это очень ловко. Пожелаю парню удачи, надеюсь, его машину можно будет восстановить», — рассказал свидетель инцидента.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Москве произошел крупный пожар на складе с газовым оборудованием. Были слышны взрывы кислородных и пропановых баллонов. Проводилась эвакуация людей из соседних зданий.

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