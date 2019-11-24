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Под кожу вживили какой-то чип: экс-узник Кремля Карпюк рассказал о жестоких экспериментах ФСБ над Клыхом (видео)
Россияне проводили эксперименты над узниками-украинцами, испытывая на них психотропные препараты. Об этом журналистам рассказал один из освобожденных в сентябре 2019 года заложников Кремля Николай Карпюк.
По его оценке, издевательства имели совсем другую цель, нежели получение фальшивых свидетельств об участии в русско-чеченской войне.
«Мне кажется, что это было определенное проведение экспериментов эфэсбешниками — как человек ведет себя в той или иной ситуации, на что способна в том или ином состоянии. На Северном Кавказе они отрабатывали много методов и технологий. Пытки — это одно, но и еще же применение психотропных препаратов — на мне тоже это отрабатывали — и установление имплантов», — рассказал Карпюк.
По его словам, Станиславу Клыху в этом плане досталось больше других — это ему россияне вставили под кожу чип, после чего его психика не выдержала.
«Над ним очень серьезно поиздевались. Мы выезжали вместе на суд и в суде были в клетке вместе. Когда 15 сентября 2015 года он показал мне свои колени, локти, показал, как у него сильно счесана кожа, я был просто очень серьезно поражен», — отметил Карпюк в интервью телеканалу ZIK.
Напомним, Николая Карпюка задержали в России в марте 2014 года. Ему выдвинули обвинение в участии в Чеченской войне и в течение 14 месяцев скрывали информацию о его местонахождении.
В мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил Николая Карпюка к 22,5 годам заключения в колонии строгого режима. Освободили украинца в рамках обмена 7 сентября 2019 года.
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