Общество и люди

Держали в клетке размером метр на метр и сутками не давали спать: Карпюк рассказал о пытках в росийских застенках

Один из 35 вернувшихся на родину украинцев, которых освободили в рамках обмена с РФ, Николай Карпюк рассказал о пытках в российской тюрьме.

По его словам, в течение пяти дней его били током, не давали спать и держали в тесной металлической клетке. Так ФСБшники пытались выбить из пленного признание о том, что он якобы воевал в Чечне и убивал там русских.

«Пытки продолжались с 21 по 25 марта. Меня каждую ночь вывозили, включали электрический ток и не давали спать. После того заводили в комнату для следствия, в которой была металлическая клетка, сваренная размером метр на метр, в ней стул. Там и держали меня целыми сутками и не давали спать», — рассказал бывший узник на пресс-конференции.

Карпюк признался, что был командиром УНСО в войне в Приднестровье, и в войне в Абхазии. Потом его ранили.

«В Чечню я не ходил. Во-первых, у меня была очень больна мама, во-вторых, я не поддерживал участие нашей организации в этой войне», — пояснил украинец.

Задержали Карпюка в марте 2014 года. Руководство «Правого сектора» делегировало его на встречу с руководством РФ, якобы организованную его однопартийцем Владиславом Фурсой.

При пересечении границы их машину задержали сотрудники ФСБ под предлогом совершения административного правонарушения. Позже Фурса и его водитель были отпущены, а Николая Карпюка обвинили в участии в Чеченской войне. В течение 14 месяцев никто не знал, где находится Карпюк. Это вызвало опасения за его жизнь и безопасность.

Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил Николая Карпюка к 22,5 годам заключения в колонии строгого режима за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994−1995 годов. Освободили украинца в рамках обмена 7 сентября 2019 года.

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