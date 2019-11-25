Стали известны победители "Танців з зірками"

Шоу-бизнес

Суперфинал проекта «Танці з зірками» («1+1») превратился в красочное шоу с выступлением пар-участников и популярных артистов, которое закончилось далеко за полночь. За кубок победителя сражались: Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Ксения Мишина и Евгений Кот. Впервые в суперфинале каждой паре пришлось исполнить шесть танцев!

В перерыве между выступлениями свои новые хиты представили популярные исполнители: Макс Барских, MARUV, Мишель Андраде, Время и Стекло, Тина Кароль, Дзидзьо. Участников на балконе поддерживали Олег Винник, Ольга Горбачева, Дзидзьо, Юлия Санина и Серега.

Перед этапом «танца за жизнь», на паркет вышли все пары, принимавшие участие в третьем сезоне обновленного проекта, поддерживая финалистов.

Впервые за время проекта пары танцевали четыре номера «за жизнь», а стиль хореографии выбирали судьи шоу. Григорий Чапкис оценивал танго, Франциско Гомес — фристайл, Екатерина Кухар — ча-ча-ча, Влад Яма — джайв.

По результатам голосования судей на первом месте оказалась пара Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова — 118 баллов, Ксении Мишиной и Евгения Кота — 113 баллов, Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара — 95 баллов.

Перед началом шоу результатов на паркете выступила Тина Кароль и хор «Веснянка», открывая рождественский марафон.

Первой была названа пара, которая заняла третье место — Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар.

- Каждый эфир я готовила речь, потому что была уверена, что мы вылетим, — сказала Виктория. — Я благодарна судьбе за то, что она втянула меня в эти приключения.

Победителем проекта стала пара Ксении Мишиной и Евгения Кота. Анна Ризатдинова и Александр Прохоров заняли второе место.



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