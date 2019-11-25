24.04 / 24.26 26.50 / 26.83
Киев: -7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Стали известны победители "Танців з зірками"

0:21 25 ноября 2019 133
кубок проекта
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Суперфинал проекта «Танці з зірками» («1+1») превратился в красочное шоу с выступлением пар-участников и популярных артистов, которое закончилось далеко за полночь. За кубок победителя сражались: Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Ксения Мишина и Евгений Кот. Впервые в суперфинале каждой паре пришлось исполнить шесть танцев!

В перерыве между выступлениями свои новые хиты представили популярные исполнители: Макс Барских, MARUV, Мишель Андраде, Время и Стекло, Тина Кароль, Дзидзьо. Участников на балконе поддерживали Олег Винник, Ольга Горбачева, Дзидзьо, Юлия Санина и Серега.

Перед этапом «танца за жизнь», на паркет вышли все пары, принимавшие участие в третьем сезоне обновленного проекта, поддерживая финалистов.

Впервые за время проекта пары танцевали четыре номера «за жизнь», а стиль хореографии выбирали судьи шоу. Григорий Чапкис оценивал танго, Франциско Гомес — фристайл, Екатерина Кухар — ча-ча-ча, Влад Яма — джайв.

По результатам голосования судей на первом месте оказалась пара Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова — 118 баллов, Ксении Мишиной и Евгения Кота — 113 баллов, Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара — 95 баллов.

Перед началом шоу результатов на паркете выступила Тина Кароль и хор «Веснянка», открывая рождественский марафон.

Первой была названа пара, которая заняла третье место — Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар.

- Каждый эфир я готовила речь, потому что была уверена, что мы вылетим, — сказала Виктория. — Я благодарна судьбе за то, что она втянула меня в эти приключения.

Победителем проекта стала пара Ксении Мишиной и Евгения Кота. Анна Ризатдинова и Александр Прохоров заняли второе место.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

зеленский

Некрасиво получилось: Зеленский попал в скандал с Голодомором

Басков и Крутой

Валялись на полу и матерились: Басков и Крутой подрались в аэропорту (видео)

Собака и котята

Бродячая собака спасла пятерых котят, согревая их своим телом в морозную ночь (фото)

София Ротару

"Пусть будут пустые залы": в Госдуме РФ призвали зрителей совершить подлость против Софии Ротару

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер