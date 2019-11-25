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Президент Польши получил премию за демократизацию украинского общества (видео)
Президент Польши Анджей Дуда, к которому постепенно улучшается отношение украинцев, стал лауреатом Международной премии имени Пилипа Орлика, которую вручают за выдающийся вклад в демократизацию украинского общества.
Присуждает премию Международный благотворительный фонд имени Народного Героя Марка Паславского — добровольца, погибшего во время Иловайской трагедии на востоке Украины, пишет 5 канал.
Анджея Дуду наградили за поддержку Украины на международной арене.
«Дуда очень сильно выступил в поддержку Украины в ООН. И как-то он перевесил и мы присудили ему», — пояснил Владимир Яворивский, председатель жюри.
Второй лауреат премии имени Пилипа Орлика — украинский юрист, а ныне судья Конституционного Суда Сергей Головатый.
Именно он был одним из лидеров Народного движения. Именно Сергей Головатый был активным соавтором такого уникального документа, который назывался «О намерениях Украины быть независимой страной.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Польша под руководством Анджея Дуды все более активно вовлекает Украину в проекты ЕС.
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