Польша активно вовлекает Украину и Беларусь в проекты ЕС: как это работает

Мир

— Вы хотите спросить, есть ли в Варшаве пробки? — сразу же берет инициативу в разговоре в свои руки пани вице-маршал. — Есть. Еще какие! Как не спросить? Взаимоотношения столицы и пригородов, наверное, в любой стране полны конфликтов и взаимных обвинений. Сразу перед глазами встают бесконечные пробки на киевских мостах через Днепр, которые по утрам доводят до исступления спешащих водителей. А студенты, лицеисты и прочая учащаяся молодежь, которая в Киеве не проживает, но ежедневно штурмует пригородные маршрутки, чтобы успеть на занятия? И самое главное — работа. Ведь любая столица притягивает, как магнит, людей совершенно разных — от дворника до высокого интеллектуала. Это нагрузка не только на дороги, но и на городскую инфраструктуру. Все, как говорится, познается в сравнении. Как эти и многие другие проблемы решаются в столице соседней Польши, пытаемся узнать у хозяйки делового, но и по-женски уютного офиса на улице Ягелонской в Варшаве. Потому что пани маршал (приставка «вице», как правило, в польском языке опускается) хоть и обитает в центре Варшавы, отвечает вместе со своими коллегами за то, что происходит вокруг столицы. А отвечать есть за что. Мазовше — исторический центр Польши. После административной реформы девяностых годов эту территорию населяют почти пять с половиной миллионов человек. Здесь, как и под Киевом, есть города-спутники, бывшие воеводские центры. По территории воеводства проложены международные магистрали, рядом с которыми находятся села, еще недавно патриархальные. Вот как сделать так, чтобы людям жилось уютно, комфортно, и они не стремились во что бы то ни стало перебраться в столицу? Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в Польше фермерство сделали доходным бизнесом.

«На новую дорогу в селе часть средств собирают сами жители»

— Пани Эва, в большинстве польских мегаполисов — вот недавно общался с руководством Вроцлава — так или иначе возникает проблема приезжих: дескать, налогов они в городе не платят, а живут на всем готовом… В представлении многих варшавян жители Мазовше просто обязаны поставлять на Бронише (оптовый городской рынок. — Авт.) капусту, помидоры и прочую снедь, не докучая потом своим присутствием?

— Ну, у нас такой проблемы не наблюдается. Мы всегда помним, что Варшава находится на территории Мазовецкого воеводства. Другое дело, надо сделать все, чтобы наши отношения были практичными, партнерскими. Иначе Мазовше будет постоянно догонять Варшаву. А догонять, поверьте, есть кого. Доходы столичного жителя иногда вдвое выше, чем у жителя городка или села.

— Многим, наверняка, это кажется несправедливым.

— Конечно! Со всех точек зрения важно, чтобы разница в доходах уменьшалась, а не увеличивалась. Специально созданный воеводский фонд предназначен как раз для экономического выравнивания территорий. В этом году его бюджет составляет 50 миллионов злотых (примерно 300 миллионов гривен. — Авт.).

— А по какому принципу вы распределяете эти деньги? Ведь всем все равно не хватит.

— Денег никогда не хватает, вы правы, поэтому мы и не даем их просто так. Если в какой-то местности (неважно, на каком уровне самоуправления) надо построить школу, то строительство финансируем мы. Но не полностью, а солидарно, то есть даем лишь часть средств, остальные доплачивает гмина или повят (объединенная территориальная громада или район).

— Польские политики, как, впрочем, и украинские, любят повторять: «Человеку надо дать не рыбу, а удочку».

— Все правильно, только мы стараемся дать удочку целой общине. Но в то же время хотим добиться, чтобы каждый житель самого отдаленного от столицы села знал, что о нем помнят. Для этого разработали специальную программу, направленную на поддержку солтыств (сельских общин). Без особых бюрократических препятствий выделяем микрокредиты под конкретную программу. Это небольшие деньги, до десяти тысяч злотых (60 тысяч гривен). Чтобы их получить, село во главе с солтысом (старостой) должно определиться, что ему больше всего нужно. Для одних это дорога к магазину, для других — новая электрическая подстанция.

Определившись, община через солтыса обращается в повят (район). После повята свою часть вносит воеводство. Но и это не все — часть средств должны собрать сами жители, каждый двор. Хоть это и небольшие деньги, но важно другое. Жители, с одной стороны, понимают, что там, наверху, о них не забыли и искренне хотят помочь. С другой стороны, участвуют в улучшении жизни, вкладывая свои кровные. Знаете, мы заметили: то, что построено или отремонтировано в селах в складчину, люди берегут больше, о таких объектах заботятся. Вот так рождается не потребительское, а настоящее гражданское общество. Поэтому мы всячески поддерживаем добровольные организации. Например, добровольные пожарные дружины, которые у нас возникают практически везде. Им мы выделили в прошлом году 24 миллиона злотых, в то время, как государственным — в два с половиной раза меньше.

Янина Эва Ожеловска: «Реформа самоуправления, которая была проведена у нас, — самая удачная из реформ»

Весь мир наконец-то заговорил об экологии. Где простому варшавянину глотнуть свежего воздуха? Самый простой вариант — на даче. И мы решили поддержать дачников. Их вклад в экологическое движение состоит как минимум в том, что они не катаются на машине целый день, а работают в саду или сидят в шезлонге. И мы выделяем деньги, пусть и небольшие, для дачных кооперативов. Средства идут на ремонт дорог, вывоз мусора. Проблема чистого воздуха, к сожалению, актуальна и в глубинке — печное отопление. И тут уже мы помогаем местным руководителям купить дроны. Зависает такая штука над вашей печной трубой, и если вы, не дай Бог, сжигаете в своем твердотопливном котле не дрова, а мусор с пластиком — это чревато большим штрафом!

«Мы помогли оснастить горноспасательные отряды в украинских Карпатах»

— Деньги от Евросоюза получаете?

— В написании заявок на гранты от Еврокомисии я могу считать себя профи (смеется), поскольку занимаюсь этим еще с 2004 года. В последние годы (предваряю ваш вопрос) мы активно вовлекаем в наши евросоюзовские проекты Украину и Беларусь. Помогли оснастить оборудованием горноспасательные отряды в украинских Карпатах. Наш центр матери и ребенка в Седльцах успешно сотрудничает с детской больницей во Львове…

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— А как на эти совместные проекты смотрят в Еврокомисии? Ведь Украина — не член Евросоюза?

— Ну и что? Ведь мы живем в мире, где все взаимосвязано. Не только Польша как ближайший сосед Украины, но и Евросоюз в целом заинтересован, чтобы за его границами люди жили комфортно и цивилизованно. Другое дело, что свою позицию надо доказывать, разбираться в тонкостях евросоюзовской бюрократии. Поэтому к любому совместному проекту мы сначала готовимся вместе с украинскими коллегами. Сидим и задаем друг другу вопросы, которые могут возникнуть, шлифуем каждую мелочь, чтобы у еврочиновников не появилось повода отказать нам.

— Пани маршал, возвращаюсь к отношениям Варшавы и пригородов. Помогает ли все вышеперечисленное сдержать поток желающих ехать на работу в Варшаву?

— Да я одна из них. Каждый день 97 километров туда и обратно. Муж почему-то требует, чтобы я ежедневно ночевала дома (смеется). Могу засвидетельствовать — утром дорога еще ничего, а уже с обеда заторы… Самый простой вариант — строить новые дороги. В отдельные годы только одно наше воеводство тратит на содержание и ремонт дорог до миллиарда злотых (примерно шесть миллиардов гривен). Подключаются и территории, и бизнес.

Человеку, который едет в столицу, все равно, кому принадлежит дорога. Он хочет ехать, не сбавляя скорости. После реконструкции второстепенных дорог безопасную скорость можно увеличивать, да только машин от этого на варшавских улицах и на пригородных магистралях точно меньше не станет. Значит, нужно искать другие варианты. Один из них — строительство так называемых пересадочных центров. Из Седлец, где мы создали такой центр, теперь гораздо быстрее можно добраться до Варшавы на поезде, а не на автомобиле — всего за час. При этом машина остается на охраняемом паркинге. Но к такому пересадочному центру должна вести комфортабельная дорога.

«Польские предприниматели ни за что не позволят собой командовать»

— А не лучше ли организовать все так, чтобы жителям Мазовше столица была нужна, скажем, только для экскурсий с детьми или поездок на футбол?

— Конечно же, лучше, кто бы спорил. Вот только как сделать, чтобы частный бизнес инвестировал в регионе, а не рвался в столицу? Не предлагаете же вы заставить их это делать? Вот это как раз не получится. Польские предприниматели ни за что не позволят собой командовать. Единственный путь — стимулировать бизнес. Реформа самоуправления, которая была проведена у нас, — самая удачная из реформ.

Местное самоуправление теперь обладает реальными возможностями для того, чтобы при нашей поддержке предложить бизнесу такие условия, от которых сложно отказаться. Например, соблазнить инвестора годовыми налоговыми каникулами. А еще — полностью подготовить территорию для возможной инвестиции: провести туда воду, канализацию. Нашей, воеводской, «морковкой» как раз может стать хорошая дорога. Со временем и бизнесмены, которые селятся в данной местности, помогают эту дорогу содержать. Ведь одно дело, когда по нашим внутренним дорогам проезжала тысяча фур в месяц, а другое — тысяча за день.

Таким образом и происходит выравнивание в доходах жителей глубинки и столицы, о котором мы вспоминали в начале разговора. Напоследок скажу: у нас нет выбора. Знаете, сколько фирм зарегистрировано в Мазовше?

— И сколько же?

— 800 тысяч! Для того чтобы зарегистрировать в Польше фирму, даже иностранцу понадобится максимум час. С одной стороны, это благо, поскольку предприниматели развивают Мазовше и страну. А, с другой стороны, представляете, что бы у нас началось (и не только на дорогах), если бы все эти фирмы попытались перенести свою деятельность ближе к столичной окружной или в Варшаву, где своих 400 тысяч?! А ведь подобное в мире, да и у некоторых наших соседей, не редкость. К такому, однозначно негативному, опыту мы тоже присматриваемся, предлагая свой, позитивный.

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