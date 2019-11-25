Королеву красоты Беларуси заподозрили в связях с президентом страны

Мир

Уважаемое британское издание The Times опубликовала большой материал, посвященный прошедшим выборам депутатов парламента в Беларуси — как известно, их результаты подверглись критике ОБСЕ.

Об этом пишет Радио Свобода.

Издание напоминает, что в ходе нынешней избирательной кампании почти все оппозиционные кандидаты были отсеяны властью в ходе регистрации и агитационного периода. В то же время в парламент попала неопытный кандидат: самым молодым парламентарием стала 22-летняя «мисс» Василевич, которая иногда появляется на официальных и неформальных мероприятиях, где присутствует президент Александр Лукашенко, что не может не вызывать удивления.

В публикации отмечается, что ставшая депутатом Мария Василевич не имеет политического опыта.

«Воскресные выборы, которые привели к полной победе партий, лояльных Лукашенко, оппозиционные деятели осудили как мошенничество. (…) Василевич, не имеющая политического опыта (…), заявила, что хотела бы использовать свое место для привлечения внимания к проблемам молодежи (…)», — сообщается в публикации.

Журналисты напоминают, что Лукашенко и Василевич вместе посещали государственные фестивали, хоккейные матчи, а также чемпионат мира по футболу 2018 в России. The Times утверждает, что Лукашенко наградил Василевич государственной медалью за вклад в культуру и благотворительность, а также лично наблюдал за её подготовкой к конкурсу «Мисс мира — 2018». На нём она заняла третье место.

Также издание отмечает, что Лукашенко и его проживающая отдельно супруга Галина поженились в 1975 году. Хотя они не развелись, с тех пор, как он стал президентом, их не видели на публике вместе. 64-летняя Лукашенко живет в деревне на востоке Белоруссии в доме, окруженном высоким забором. В 2005 году она заявила, что решение жить отдельно от Лукашенко было ее выбором. У пары есть два взрослых сына, 43-летний Виктор, сотрудник Совета Безопасности страны, и 39-летний Дмитрий. Кроме того, у Лукашенко также есть третий сын, его очевидный фаворит, Николай. Президент заявил, что готовит 15-летнего Николая, чтобы сменить его на посту главы страны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России считают, что президент Беларуси Александр Лукашенко, который недавно, не стесняясь в выражениях, высказался об экономической интеграции с РФ, «начинает заигрываться».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter