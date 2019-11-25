- 04:20 Королеву красоты Беларуси заподозрили в связях с президентом страны
- 03:54 Президент Польши получил премию за демократизацию украинского общества
- 02:47 Уже целуются на публике: Седокова впервые вышла в свет с женатым любовником
- 02:22 "Плохой вкус": дом моды попал в скандал из-за коллекции в стиле тюремных роб узников концлагерей
- 01:51 "Как для белого, танцует очень хорошо": Сеть привел в восторг зажигательный танец попугая (забавное видео)
- 01:14 Мафия идет под воду: в Испании перехватили субмарину с двумя тоннами кокаина
- 00:49 Минус 7 кг за месяц: названа диета, которая поможет похудеть на 100%
- 00:21 Стали известны победители "Танців з зірками"
- 00:20 Шторм на Азове: на пляжи Арабатской Стрелки выбросило большое количество раков
- 24.11 23:45 Трагедия под куполом цирка: гимнастка сорвалась во время представления
- 24.11 23:19 Спецоперация в Черном море: ВМС Румынии привлечены к спасению тысяч овец
- 24.11 22:56 Без сюрпризов: стало известно имя нового президента Румынии
Королеву красоты Беларуси заподозрили в связях с президентом страны
Уважаемое британское издание The Times опубликовала большой материал, посвященный прошедшим выборам депутатов парламента в Беларуси — как известно, их результаты подверглись критике ОБСЕ.
Об этом пишет Радио Свобода.
Издание напоминает, что в ходе нынешней избирательной кампании почти все оппозиционные кандидаты были отсеяны властью в ходе регистрации и агитационного периода. В то же время в парламент попала неопытный кандидат: самым молодым парламентарием стала 22-летняя «мисс» Василевич, которая иногда появляется на официальных и неформальных мероприятиях, где присутствует президент Александр Лукашенко, что не может не вызывать удивления.
В публикации отмечается, что ставшая депутатом Мария Василевич не имеет политического опыта.
«Воскресные выборы, которые привели к полной победе партий, лояльных Лукашенко, оппозиционные деятели осудили как мошенничество. (…) Василевич, не имеющая политического опыта (…), заявила, что хотела бы использовать свое место для привлечения внимания к проблемам молодежи (…)», — сообщается в публикации.
Журналисты напоминают, что Лукашенко и Василевич вместе посещали государственные фестивали, хоккейные матчи, а также чемпионат мира по футболу 2018 в России. The Times утверждает, что Лукашенко наградил Василевич государственной медалью за вклад в культуру и благотворительность, а также лично наблюдал за её подготовкой к конкурсу «Мисс мира — 2018». На нём она заняла третье место.
Также издание отмечает, что Лукашенко и его проживающая отдельно супруга Галина поженились в 1975 году. Хотя они не развелись, с тех пор, как он стал президентом, их не видели на публике вместе. 64-летняя Лукашенко живет в деревне на востоке Белоруссии в доме, окруженном высоким забором. В 2005 году она заявила, что решение жить отдельно от Лукашенко было ее выбором. У пары есть два взрослых сына, 43-летний Виктор, сотрудник Совета Безопасности страны, и 39-летний Дмитрий. Кроме того, у Лукашенко также есть третий сын, его очевидный фаворит, Николай. Президент заявил, что готовит 15-летнего Николая, чтобы сменить его на посту главы страны.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России считают, что президент Беларуси Александр Лукашенко, который недавно, не стесняясь в выражениях, высказался об экономической интеграции с РФ, «начинает заигрываться».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!