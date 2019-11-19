«Не признает Крым»: в России начали угрожать Лукашенко

Украина

В России считают, что президент Беларуси Александр Лукашенко, который недавно, не стесняясь в выражениях, высказался об экономической интеграции с РФ, «начинает заигрываться».

Напомним, что белорусский президент высказал претензии по поводу того, что Россия постоянно выдвигает новые условия и не открывает рынки для товаров из Беларуси: «Мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, нах… на нужен кому такой союз?!»

В Кремле по этому поводу обошлись без резких заявлений, а вот замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин интервью «МК» сказал, что Лукашенко «испытывает своими заявлениями терпение руководства России» и хочет «развернуть в свою сторону ситуацию со стоимостью энергоносителей».

«Лукашенко уже начинает заигрываться. Затрагивает те сферы, которые не стоит затрагивать ради того, чтобы снизить цену на энергоносители. В том числе, например, вопросы нашей совместной борьбы в Великой Отечественной войне. Идет иногда на прямые оскорбления российской стороны. Причем это сопровождается, будем прямо говорить, не очень устраивающим нас поведением Белоруссии как союзника. Наш ближайший союзник не признает территориальную целостность нашей страны — не признают Крым частью России», — сетует представитель страны, незаконно захватившей украинские территории.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Александр Лукашенко намерен принять участие в президентских выборах, которые в Беларуси должны пройти 30 августа 2020 года, в день его рождения.

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