Папина копия: внебрачный сын Арнольда Шварценеггера повторил образ своего отца в молодости (фото)

Шоу-бизнес

В то время, как младший сын Арнольда Шварценеггера Кристофер, который родился в браке с теперь уже бывшей женой актера Марией Шрайвер, продолжает набирать лишний вес, внебрачный сын и ровесник Кристофера Джозеф Баена все больше становится похож на своего звездного отца. 22-летний Джозеф, которого актеру родила его экс-домработница Милдред Баена, занимается бодибилдингом — как и сам Арнольд в молодости, который неоднократно завоевывал престижный титул «Мистер Олимпия». Джозеф разместил у себя в Instagram фото, на которых он копирует папу, демонстрируя накачанные бицепсы.



72-летний актер, звезда фильмов «Терминатор», находится с Джозефом в прекрасных отношениях — несмотря на то, что измена с его матерью разрушила его брак со Шрайвер.

«Арнольду очень нравится, что Джо интересуется фитнесом и бодибилдингом. Ему согревает сердце то, что его сын пошел по его стопам… Они все время тренируются вместе. И Джо счастлив, что он может учиться у своего отца — величайшего бодибилдера всех времен, — утверждает инсайдер издания HollywoodLife.com.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что внебрачный сын Шварценеггера Джозеф показал на пляже накачанную фигуру и свою девушку.

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