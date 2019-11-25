Мир

Десятки детей отравились газом в российской школе: все подробности

В Нижегородской области России зафиксировано массовое отравление школьников. По разным данным, пострадало от 29 до 43 детей. Также пострадал один взрослый. Напомним, ранее в российских школах было зафиксировано несколько случаев отравления детей крысиным ядом.

Инцидент произошел в Вадском районе Нижегородской области.

У всех госпитализированных диагностировано отравление газом.

«В больницу из средней школы поступили 29 детей и трое преподавателей. Состояние 10 детей оценивается как средней степени тяжести, остальных — как легкой степени тяжести», — сообщил источник ТАСС в медицинских кругах.

По предварительной версии, которую приводит ресурс Znak.com, причиной недомогания школьников и учителей стал выброс газа с расположенной неподалеку газораспределительной станции.

В ГУ МЧС по Нижегородской области факт выброса газа подтвердили, однако комментировать этот факт не стали.

Тем временем в Кемеровской области (Россия) подтвердили информацию уполномоченного по правам ребенка Дмитрия Кислицына о фактах голодных обмороков среди учеников региона.



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