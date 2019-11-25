Солнечные панели помогут обеспечить многоэтажки горячей водой: как это работает

Наука и технологии

— Когда в 2008 году я сказал родственникам и знакомым, что намерен создать солнечный коллектор (устройство для сбора и использования энергии солнца) собственной конструкции и наладить его производство, они скептически улыбались и говорили: «Чудак человек», — рассказал «ФАКТАМ» ученый из Харькова Александр Согоконь, возглавляющий созданное им научно-производственное предприятие Syneko. — Важное обстоятельство: подразумевалось, что в разработку гелеоустановки я буду вкладывать свои деньги. Тут следует сказать, что я не один десяток лет занимался наукой в Харьковском национальном университете имени Каразина. В начале 1990-х создал собственное предприятие, работавшее в различных сферах бизнеса. Но в 2008 году решил все силы бросить на солнечные установки, так как за ними будущее. Продолжительный период мы только вкладывали деньги в разработку солнечной установки, не зарабатывая на ней ни копейки. Пару лет назад наконец вышли в ноль. И только сейчас начали получать небольшую прибыль. Перспективы многообещающие: на выставке инновационных технологий, прошедшей в начале ноября в Киеве, мы подписали с финской фирмой протокол о намерениях на организацию в Украине серийного выпуска наших установок. Читайте также: Украинец обогревает дом солнечной энергией и зарабатывает на ней до 10 тысяч гривен в месяц

«Установка получилась очень легкой — всего 145 килограммов»

— В чем их особенность?

— Одна из самых существенных — они не боятся сильных ветров, — продолжает Александр. — Традиционные солнечные коллекторы на основе концентраторов представляют собой сплошную зеркальную поверхность, поэтому имеют большую парусность. Когда начинают дуть шквальные ветра, эти установки могут не выдержать их напора и завалиться. Я придумал, как устранить эту угрозу: сконструировал коллектор, состоящий из набора зеркальных пластин, расположенных друг от друга на большом расстоянии. Благодаря этому ветер проходит через коллектор, как через ветви деревьев, то есть почти не встречая сопротивления.

Ажурная конструкция имеет еще и то преимущество, что установка получилась очень легкой — всего 145 килограммов. Поэтому ее можно монтировать где угодно, например, на крышах домов — установка их не провалит.

Еще одна отличительная особенность нашего коллектора — высокая производительность. Она достигается за счет того, что автоматика, которой оснащена установка, следит за перемещением солнца в течение дня. Это позволяет корректировать положение отражающих пластин так, чтобы они постоянно были развернуты к солнцу и собирали максимально возможное количество энергии.

— С помощью вашей установки вырабатывается электрический ток?

— Линейные концентраторы предназначены для нагрева воды. Их мощность восемь киловатт, и за световой день можно нагреть около двух тонн воды до 50 градусов. Схема такая: лучи концентрируются на емкости с теплоносителем, который доставляет тепло в бак-термос с водой. Для жильцов одного частного дома этого запаса воды хватит на семь — десять суток.

— Вода не остынет за такой срок?

— Нет. Благодаря хорошей термоизоляции бака она остывает лишь на два-три градуса в сутки.

Что же касается электроэнергии, пара и холода, то их можно получать с помощью другой разновидности наших концентраторов, выполненных в виде колец.

Для выработки электричества эту установку нужно оснастить двигателем Стирлинга (она преобразует тепловую энергию в электрическую. — Авт.). Если вам нужно получать пар, наш кольцевидный концентратор следует оснастить паровым котлом.

— А если хотим получить холод?

— Для этого мы использовали особую трубку, которую я в шутку называю «волшебная палочка». В ней генерируется очень мощный звук — 160 децибел! Это настоящий звуковой шторм! Но он заперт в трубке, за ее пределы не распространяется. Если будете стоять рядом, звука не услышите. В этой трубке используются законы термоакустики. С ее помощью можно получить не только холод, но и электричество.

Александр Согоконь: «Трубка в середине этой установки преобразует солнечную энергию в холод». Фото автора

— Ваши установки уже применяются на практике?

— Да, мы выполнили несколько пилотных заказов в различных регионах Украины: наши солнечные коллекторы работают в коттеджах, в фермерском хозяйстве и на деревообрабатывающем предприятии (для сушки древесины).

Их можно также применить для отопления (особенно эффективна система «теплый пол»), для нагрева воды в бассейнах, а также в системах оттаивания (например, тротуаров).

«Наши коллекторы полностью автономны — их не нужно подключать к розетке»

— Важный момент. Наши установки полностью автономны — их не нужно подключать к розетке, — говорит Александр. — Поэтому спасателям, геологам, строителям, фермерам есть смысл брать их с собой на удаленные объекты. Кстати, сейчас мы разрабатываем установку повышенной мощности (12,5 киловатта) на колесах, которую можно использовать как сушилку для ягод, фруктов, овощей, зерна и прочего.

Солнечные концентраторы Александра Согоконя уже нагревают воду для нескольких коттеджей, фермерского хозяйства и деревообрабатывающего предприятия

— За какой срок окупаются ваши солнечные коллекторы?

— Заказчику одна наша установка обходится в четыре-пять тысяч долларов (цена варьируется в зависимости от сложности ее монтажа на месте). Затраченные средства окупаются за два-три года.

— Эти установки можно использовать для горячего водоснабжения многоквартирных домов?

— Да. Я подсчитал, что если три-четыре коллектора разместить на крыше хрущевки, то они полностью обеспечат целый подъезд (20 квартир) горячей водой. Оснащение многоэтажки солнечными коллекторами окупится за три — три с половиной года.

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