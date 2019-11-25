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Деньги

СМИ узнали о планах "Укрзалізниці" закупать уголь из России

13:54 25 ноября 2019 46
Уголь для «Укрзалізниці»
Инф. «ФАКТОВ»

Филиал «Укрзалізниці» «Юго-Западная железная дорога» запланировал заключить миллионные контракты на поставку угля из России. Посредником в сделке выступает зарегистрированная в Венгрии компания «Раксел», которая в свою очередь заключила контракт с другой фирмой — GMV Trading Company Kft. Напомним, ранее в Украине разоблачили сеть фирм, легализовавших уголь с оккупированной территории Донбасса.

Как сообщают «Наші Гроші» со ссылкой на систему ProZORRO, несмотря на то, что последняя обозначена как зарегистрированная в Венгрии, в контракте как производитель угля, в тендерном предложении указано, что страной производителя является… Россия.

У этого «производителя» филиал «УЗ» и намерен заказать 2900 т угля марки ДГ (13−100) по цене 4140−4 380 грн./т с учетом НДС. При этом компания предоставила справку о том, что не планирует поставлять уголь происхождением с неподконтрольных районов Донбасса.

Тем не менее журналисты обратили внимание на то, что цена планируемой закупки более чем вдвое превышает определенную по формуле «Роттердам+» (в сентябре составляла 1867−1966 грн за тонну), а в ноябре другие филиалы «УЗ» закупали уголь по цене от 3585 до 3899 гривен за тонну.

К тому же появились вопросы, почему в цену готовящейся закупки включили НДС, ведь в настоящее время поставки угля на таможенной территории Украины временно освобождены от НДС.

Напомним, ранее стало известно, что скандальный олигарх Игорь Коломойский, который после возвращения в Украину, стал наращивать свой бизнес, добиваясь преференций от государства, обеспечил своим подконтрольным фирмам солидные договора на поставку топлива для «Укрзалізниці». Согласно данным системы «Прозорро», филиал «Укрзалізниці» «Центр обеспечения производства» 22 августа заключил четыре договора на поставку дизельного топлива на сумму 1,01 млрд гривен.

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