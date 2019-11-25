Каждый четвертый избиратель "Слуги народа" считает, что Зеленский ведет страну не туда

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Согласно данным свежего социологического исследования, в ноябре 2019 года 39% украинцев считают, что направление, в котором сейчас движется Украина, является неправильным. Ранее сообщалось, что количество украинцев, негативно оценивающих действия президента Владимира Зеленского и его команды, увеличилось в два раза по сравнению с августом 2019 года.
В том, что все идет правильно, уверены 36% респондентов, принявших участие в социологических исследованиях, которые провели Фонд «Демократичні ініціативи» и Киевский международный институт социологии.
Отмечается, что в правильности движения страны убеждены, преимущественно, избиратели партии «Слуга народа» (50% считают направление движения правильным, а 25% - неправильным). Противоположную точку зрения высказали избиратели партий «Оппозиционная платформа — За життя» и «Европейская солидарность» — в неправильности движения страны уверены 69% и 74% соответственно.
Опрос проводился с 4 по 19 ноября 2019 года в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме автономной республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», согласно данным исследований Центра Разумкова, 56% украинцев выступают против предоставления и закрепления в Конституции «особого статуса» для отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Поддерживают такие преференции для Донбасса только лишь 26% опрошенных.
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