23.98 / 24.20 26.36 / 26.74
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Каждый четвертый избиратель "Слуги народа" считает, что Зеленский ведет страну не туда

14:39 25 ноября 2019 231
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Согласно данным свежего социологического исследования, в ноябре 2019 года 39% украинцев считают, что направление, в котором сейчас движется Украина, является неправильным. Ранее сообщалось, что количество украинцев, негативно оценивающих действия президента Владимира Зеленского и его команды, увеличилось в два раза по сравнению с августом 2019 года.

В том, что все идет правильно, уверены 36% респондентов, принявших участие в социологических исследованиях, которые провели Фонд «Демократичні ініціативи» и Киевский международный институт социологии.

Отмечается, что в правильности движения страны убеждены, преимущественно, избиратели партии «Слуга народа» (50% считают направление движения правильным, а 25% - неправильным). Противоположную точку зрения высказали избиратели партий «Оппозиционная платформа — За життя» и «Европейская солидарность» — в неправильности движения страны уверены 69% и 74% соответственно.

Опрос проводился с 4 по 19 ноября 2019 года в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме автономной республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», согласно данным исследований Центра Разумкова, 56% украинцев выступают против предоставления и закрепления в Конституции «особого статуса» для отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Поддерживают такие преференции для Донбасса только лишь 26% опрошенных.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Анна Семенович

Экс-"блестящая" Анна Семенович запустила туфлей в Путина: что произошло

зеленский

Некрасиво получилось: Зеленский попал в скандал с Голодомором

Янис и Анна

Уже целуются на публике: Седокова впервые вышла в свет с женатым любовником (фото)

Ротару

Хотели пожениться: скандальный российский продюсер рассказал о романе с Ротару

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер